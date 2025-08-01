Танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Індії через санкційний тиск

Щонайменше чотири нафтоналивні судна з російською нафтою перебувають на якірній стоянці біля західного узбережжя Індії, оскільки країна опинилася в центрі міжнародного тиску через імпорт енергоресурсів з рф.
Цей випадок сигналізує про потенційні ризики для глобального ринку нафти, зокрема щодо постачання Urals та можливих змін у маршрутах торгівлі.
Очікування на шляху: танкери з Urals у бездії
- Чотири танкери — Horae, Destan, Achilles та Elyte — перебувають у зоні очікування біля портів Джамнагар і Вадінар на заході Індії.
- Achilles і Elyte мали прибути до порту Сікка 30–31 липня, але досі стоять на якорі.
- Destan очікував на прибуття 24–25 липня, Horae призначений для порту Вадінар з орієнтовною датою прибуття 1 серпня.
Обсяги, маршрути та юридичні ризики
- Усі чотири судна — типу Афрамакс — мають вантажомісткість близько 700 000 барелів нафти кожне.
- Нафта була завантажена в кінці червня у портах Приморськ і Усть-Луга — основні експортні хаби сорту Urals.
- Achilles, Elyte та Destan перебувають під санкціями ЄС і Великої Британії.
- Лише Horae не має діючих санкцій з боку ЄС, Великої Британії чи США.
Міжнародний тиск та потенційні наслідки
- Понад третина імпорту нафти в Індію надходить з рф, що викликає зростаюче занепокоєння в західних столицях.
- У середині липня ЄС запровадив новий раунд санкцій, який зачіпає частину російського енергетичного експорту.
- Цього тижня адміністрація Трампа оголосила про імпортні мита проти Індії та погрожує додатковими санкціями за продовження закупівель російської нафти.
Реакція Індії: пошук альтернативних джерел
- Уряд Індії звернувся до своїх нафтопереробних компаній з вимогою надати плани щодо диверсифікації імпорту.
- Серед потенційно постраждалих — Reliance Industries Ltd. та Bharat Petroleum Corp. Ltd., які використовують порт Сікка для імпорту.
- На момент публікації компанії не надали офіційних коментарів.
Аналітичні висновки
- Ризик перебоїв у постачанні російської нафти до Азії зростає на тлі політичного тиску та юридичних обмежень.
- Затримки танкерів біля Індії свідчать про обережність трейдерів і потенційні складнощі в реалізації вантажів Urals.
- Імпортні мита з боку США можуть змусити Індію зменшити обсяги закупівель у рф, що вплине на глобальну перерозподільчу логістику нафти.
- Цінові наслідки для нафтопродуктів можливі як у результаті дефіциту, так і зростання транспортних витрат.
Джерело: Terminal
За матеріалами: bloomberg.com
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