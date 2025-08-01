Танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Індії через санкційний тиск

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Індії через санкційний тиск

Щонайменше чотири нафтоналивні судна з російською нафтою перебувають на якірній стоянці біля західного узбережжя Індії, оскільки країна опинилася в центрі міжнародного тиску через імпорт енергоресурсів з рф.

Цей випадок сигналізує про потенційні ризики для глобального ринку нафти, зокрема щодо постачання Urals та можливих змін у маршрутах торгівлі.

Очікування на шляху: танкери з Urals у бездії

  • Чотири танкериHorae, Destan, Achilles та Elyte — перебувають у зоні очікування біля портів Джамнагар і Вадінар на заході Індії.
  • Achilles і Elyte мали прибути до порту Сікка 30–31 липня, але досі стоять на якорі.
  • Destan очікував на прибуття 24–25 липня, Horae призначений для порту Вадінар з орієнтовною датою прибуття 1 серпня.

Обсяги, маршрути та юридичні ризики

  • Усі чотири судна — типу Афрамакс — мають вантажомісткість близько 700 000 барелів нафти кожне.
  • Нафта була завантажена в кінці червня у портах Приморськ і Усть-Луга — основні експортні хаби сорту Urals.
  • Achilles, Elyte та Destan перебувають під санкціями ЄС і Великої Британії.
  • Лише Horae не має діючих санкцій з боку ЄС, Великої Британії чи США.

Міжнародний тиск та потенційні наслідки

  • Понад третина імпорту нафти в Індію надходить з рф, що викликає зростаюче занепокоєння в західних столицях.
  • У середині липня ЄС запровадив новий раунд санкцій, який зачіпає частину російського енергетичного експорту.
  • Цього тижня адміністрація Трампа оголосила про імпортні мита проти Індії та погрожує додатковими санкціями за продовження закупівель російської нафти.

Реакція Індії: пошук альтернативних джерел

  • Уряд Індії звернувся до своїх нафтопереробних компаній з вимогою надати плани щодо диверсифікації імпорту.
  • Серед потенційно постраждалих — Reliance Industries Ltd. та Bharat Petroleum Corp. Ltd., які використовують порт Сікка для імпорту.
  • На момент публікації компанії не надали офіційних коментарів.

Аналітичні висновки

  • Ризик перебоїв у постачанні російської нафти до Азії зростає на тлі політичного тиску та юридичних обмежень.
  • Затримки танкерів біля Індії свідчать про обережність трейдерів і потенційні складнощі в реалізації вантажів Urals.
  • Імпортні мита з боку США можуть змусити Індію зменшити обсяги закупівель у рф, що вплине на глобальну перерозподільчу логістику нафти.
  • Цінові наслідки для нафтопродуктів можливі як у результаті дефіциту, так і зростання транспортних витрат.

Джерело: Terminal

За матеріалами: bloomberg.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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