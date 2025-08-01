Торговий конфлікт США та Бразилії — чинники й прогноз

Плани США щодо запровадження 50% тарифів на бразильську продукцію формально не змінюють глобальний ринок етанолу, однак імовірна відповідь Бразилії може істотно вплинути на потоки імпорту з США. Рішення, що ухвалюються з серпня 2025 року, можуть обмежити вигідне вікно арбітражу та змінити логістику нафти й біопального у регіоні.
РИНОК ЕТАНОЛУ
Тарифна політика США щодо Бразилії
- 6 серпня набувають чинності нові мита США на 40% щодо окремих товарів із Бразилії.
- Сумарне навантаження на бразильський етанол становитиме 52.5% — включно з 2.5% базового тарифу та 10% «податку до Дня визволення» (квітень 2025).
Вплив на двосторонній обіг
- Експорт етанолу з Бразилії до США — лише 0.8% від загального обсягу виробництва: 303,960 м³ із 36.7 млн м³ у період квітень 2024 – березень 2025.
- Більшість контрактів є довгостроковими — тарифи США не вплинуть на обсяги до січня 2026.
- Участь американських компаній у переробці з отриманням duty drawback мінімізує втрати від тарифів.
Попит на внутрішньому ринку Бразилії
- Понад 90% етанолу споживається всередині країни.
- З 1 серпня наберуть чинності нові норми: етанол у бензині зросте до 30% (було 27%).
- Розширення частки в суміші стимулює споживання всередині країни.
Можливі сценарії дій Бразилії
- Чинний тариф на етанол із-за меж МЕРКОСУР — 18%.
- Якщо Бразилія знизить або скасує тариф — може зрости імпорт до 800,000 м³ і більше в сезоні 2025–2026.
- Основні порти прийому — північний схід Бразилії (нижчі фрахтові витрати, близькість до США).
- Якщо Бразилія відповість підвищенням тарифів — арбітражне вікно може бути повністю закрите з вересня.
Винятки
- Одна з бразильських біопаливних компаній має доступ до механізму duty drawback усередині країни — її плани імпорту не зміняться незалежно від тарифів.
Висновки
- Поточні тарифи США — радше політичний крок, а не ринковий удар.
- Фундаментальним фактором впливу на ціну буде реакція Бразилії — від цього залежить відкриття чи закриття арбітражного вікна імпорту.
- Посилення внутрішнього попиту в Бразилії завдяки змінам у бензиновій суміші зменшує ймовірність значного зростання експорту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com