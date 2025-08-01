Торговий конфлікт США та Бразилії — чинники й прогноз

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Торговий конфлікт США та Бразилії — чинники й прогноз

Плани США щодо запровадження 50% тарифів на бразильську продукцію формально не змінюють глобальний ринок етанолу, однак імовірна відповідь Бразилії може істотно вплинути на потоки імпорту з США. Рішення, що ухвалюються з серпня 2025 року, можуть обмежити вигідне вікно арбітражу та змінити логістику нафти й біопального у регіоні.

РИНОК ЕТАНОЛУ

Тарифна політика США щодо Бразилії

  • 6 серпня набувають чинності нові мита США на 40% щодо окремих товарів із Бразилії.
  • Сумарне навантаження на бразильський етанол становитиме 52.5% — включно з 2.5% базового тарифу та 10% «податку до Дня визволення» (квітень 2025).

Вплив на двосторонній обіг

  • Експорт етанолу з Бразилії до США — лише 0.8% від загального обсягу виробництва: 303,960 м³ із 36.7 млн м³ у період квітень 2024 – березень 2025.
  • Більшість контрактів є довгостроковими — тарифи США не вплинуть на обсяги до січня 2026.
  • Участь американських компаній у переробці з отриманням duty drawback мінімізує втрати від тарифів.

Попит на внутрішньому ринку Бразилії

  • Понад 90% етанолу споживається всередині країни.
  • З 1 серпня наберуть чинності нові норми: етанол у бензині зросте до 30% (було 27%).
  • Розширення частки в суміші стимулює споживання всередині країни.

Можливі сценарії дій Бразилії

  • Чинний тариф на етанол із-за меж МЕРКОСУР — 18%.
  • Якщо Бразилія знизить або скасує тариф — може зрости імпорт до 800,000 м³ і більше в сезоні 2025–2026.
  • Основні порти прийому — північний схід Бразилії (нижчі фрахтові витрати, близькість до США).
  • Якщо Бразилія відповість підвищенням тарифів — арбітражне вікно може бути повністю закрите з вересня.

Винятки

  • Одна з бразильських біопаливних компаній має доступ до механізму duty drawback усередині країни — її плани імпорту не зміняться незалежно від тарифів.

Висновки

  • Поточні тарифи США — радше політичний крок, а не ринковий удар.
  • Фундаментальним фактором впливу на ціну буде реакція Бразилії — від цього залежить відкриття чи закриття арбітражного вікна імпорту.
  • Посилення внутрішнього попиту в Бразилії завдяки змінам у бензиновій суміші зменшує ймовірність значного зростання експорту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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