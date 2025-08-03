Мита США та ринок біопального: наслідки для глобального балансу

Запровадження нових мит США на етанол із Бразилії має незначний короткостроковий ефект для внутрішнього ринку США, однак вже спричиняє зсув у торгових очікуваннях та потенційно впливає на структуру глобального ринку біопального і нафтопродуктів. Зміна умов імпорту, арбітражу та тарифної політики Бразилії може змінити доступність етанолу для змішування з бензином та викликати структурні зміни в логістиці постачання пального.
Нове митне навантаження США на етанол
- 6 серпня 2025 року набуває чинності рішення президента Дональда Трампа про додаткові 40% мит на низку товарів із Бразилії.
- Загальна ставка мит на етанол зростає до 52.5% — включаючи 2.5% базове мито та 10% «Liberation Day» тариф, запроваджений у квітні.
Обмежений вплив на американський ринок
- У 2024–2025 аграрному році Бразилія експортувала до США лише 304 000 м³ етанолу (≈ 5 200 б/д), що становить 0.8% її загального виробництва.
- Більшість експорту — за довгостроковими контрактами, у межах яких механізм duty drawback у США повертає мито, знижуючи чутливість до нових ставок.
Прогноз на 2026 рік: скорочення постачання
- Контракти на експорт діють до січня 2026 року, після чого очікується зниження обсягів імпорту.
Фактор внутрішнього попиту в Бразилії
- З 1 серпня 2025 року в Бразилії вступає в дію мандат на 30% змішування етанолу з бензином замість попередніх 27%.
- Це збільшує внутрішнє споживання етанолу і знижує експортний потенціал, зокрема до США та інших країн.
Ризики та перспективи тарифної відповіді Бразилії
- Діє 18% тариф на імпорт етанолу з-за меж Меркосур.
- У разі зниження мита — відкривається арбітражне вікно, і очікуваний імпорт може зрости до 400 000–800 000 м³/рік (10 500–21 000 б/д).
- У разі збільшення мит у відповідь — арбітраж буде економічно невигідним, і імпорт припиниться з вересня 2025 року.
Логістичні чинники: фокус на північний схід Бразилії
- Потенційний імпорт етанолу з США орієнтований на порти північного сходу Бразилії завдяки нижчим фрахтовим витратам та географічній близькості.
Винятки з тарифного впливу
- Принаймні одна бразильська компанія застосовує drawback-механізм у Бразилії, що дозволяє повертати мита та зберігати плани імпорту з американського узбережжя Мексиканської затоки.
Наслідки для глобального ринку
- Скорочення імпорту етанолу до Бразилії може підвищити попит на бензин як компонент пального у разі дефіциту біоетанолу.
- Новий мандат на 30% біоетанолу в паливі може знизити споживання традиційного бензину, однак торгівельна невизначеність створює ризики для стабільності балансу пального.
- Зростання внутрішнього попиту на етанол у Бразилії зменшує обсяги для експорту, що здатне перерозподілити структуру ринку пального у регіонах, залежних від імпорту біопального.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com
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