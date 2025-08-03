Мита США та ринок біопального: наслідки для глобального балансу

Обновлено: Август 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Мита США та ринок біопального: наслідки для глобального балансу

Запровадження нових мит США на етанол із Бразилії має незначний короткостроковий ефект для внутрішнього ринку США, однак вже спричиняє зсув у торгових очікуваннях та потенційно впливає на структуру глобального ринку біопального і нафтопродуктів. Зміна умов імпорту, арбітражу та тарифної політики Бразилії може змінити доступність етанолу для змішування з бензином та викликати структурні зміни в логістиці постачання пального.

Нове митне навантаження США на етанол

  • 6 серпня 2025 року набуває чинності рішення президента Дональда Трампа про додаткові 40% мит на низку товарів із Бразилії.
  • Загальна ставка мит на етанол зростає до 52.5% — включаючи 2.5% базове мито та 10% «Liberation Day» тариф, запроваджений у квітні.

Обмежений вплив на американський ринок

  • У 2024–2025 аграрному році Бразилія експортувала до США лише 304 000 м³ етанолу (≈ 5 200 б/д), що становить 0.8% її загального виробництва.
  • Більшість експорту — за довгостроковими контрактами, у межах яких механізм duty drawback у США повертає мито, знижуючи чутливість до нових ставок.

Прогноз на 2026 рік: скорочення постачання

  • Контракти на експорт діють до січня 2026 року, після чого очікується зниження обсягів імпорту.

Фактор внутрішнього попиту в Бразилії

  • З 1 серпня 2025 року в Бразилії вступає в дію мандат на 30% змішування етанолу з бензином замість попередніх 27%.
  • Це збільшує внутрішнє споживання етанолу і знижує експортний потенціал, зокрема до США та інших країн.

Ризики та перспективи тарифної відповіді Бразилії

  • Діє 18% тариф на імпорт етанолу з-за меж Меркосур.
  • У разі зниження мита — відкривається арбітражне вікно, і очікуваний імпорт може зрости до 400 000–800 000 м³/рік (10 500–21 000 б/д).
  • У разі збільшення мит у відповідь — арбітраж буде економічно невигідним, і імпорт припиниться з вересня 2025 року.

Логістичні чинники: фокус на північний схід Бразилії

  • Потенційний імпорт етанолу з США орієнтований на порти північного сходу Бразилії завдяки нижчим фрахтовим витратам та географічній близькості.

Винятки з тарифного впливу

  • Принаймні одна бразильська компанія застосовує drawback-механізм у Бразилії, що дозволяє повертати мита та зберігати плани імпорту з американського узбережжя Мексиканської затоки.

Наслідки для глобального ринку

  • Скорочення імпорту етанолу до Бразилії може підвищити попит на бензин як компонент пального у разі дефіциту біоетанолу.
  • Новий мандат на 30% біоетанолу в паливі може знизити споживання традиційного бензину, однак торгівельна невизначеність створює ризики для стабільності балансу пального.
  • Зростання внутрішнього попиту на етанол у Бразилії зменшує обсяги для експорту, що здатне перерозподілити структуру ринку пального у регіонах, залежних від імпорту біопального.

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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