Рекордне зростання цін на бензин у росії: наслідки атак та дефіциту

Ціни на бензин у росії досягли рекордного рівня після ударів українських дронів по НПЗ та попри заборону експорту. Внутрішній ринок стикається з реальним фізичним дефіцитом, викликаним одночасним скороченням переробки, низькими запасами, високим попитом і відсутністю резервів у приватному секторі. Аналітики очікують збереження напруження щонайменше до жовтня, а можливо — й до 2026 року.
Складові дефіциту бензину
1. Рекордні ціни на бензин
- Станом на 4 серпня ціна бензину Аі-95 на біржі СПбМТСБ перевищила 77 000 рублів за тонну ($946,6).
- Попри заборону експорту, ринок демонструє ознаки реального дефіциту пального, а не спекулятивного тиску.
2. Причини дефіциту
- Удари українських дронів 2 серпня пошкодили НПЗ у Рязанській, Пензенській, Самарській і Воронезькій областях.
- Внаслідок атак скорочено потужності переробки приблизно на 40 000 тонн на добу.
- Ремонт НПЗ, за оцінками галузі, може тривати від одного до шести місяців.
3. Неефективність експортної заборони
- 28 липня кремль запровадив повну заборону експорту бензину до кінця серпня.
- Такі заходи застосовувалися й раніше з метою стабілізації ринку, але цього разу ефект обмежений:
- Обсяги експорту значно менші за внутрішнє споживання, тому перенаправлення на внутрішній ринок не покриває попиту.
4. Високий попит і брак резервів
- Ринок перебуває під тиском через сезонний пік споживання і низький рівень внутрішніх запасів.
- Приватні мережі автозаправок не сформували достатніх резервів цього літа через:
- високі кредитні ставки — 20%, що зробило запаси фінансово недосяжними для багатьох трейдерів.
- Ускладнюючим фактором стала зміна поведінки споживачів: через затримки авіарейсів більше громадян пересіли на авто, збільшивши попит на бензин.
5. Перспективи ринку
- Аналітики очікують, що дефіцит і високі ціни збережуться принаймні до жовтня, поки триватиме пік попиту й ремонти НПЗ.
- Ремонт деяких підприємств може затягнутись до початку 2026 року, що створює довгострокову напругу на ринку.
- Державні регулятори можуть посилити тиск на нафтокомпанії, змушуючи:
- збільшити внутрішні продажі
- відкласти планове технічне обслуговування НПЗ
- Водночас цих заходів може бути недостатньо для запобігання паливній кризі.
6. Воєнний чинник
- Мета атак України — знизити нафтові доходи москви та порушити постачання пального до війська рф.
- Збитки, завдані останніми ударами, лише поглибили нестабільну ситуацію на ринку пального всередині країни.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com