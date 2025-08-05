Рекордне зростання цін на бензин у росії: наслідки атак та дефіциту

Обновлено: Август 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Рекордне зростання цін на бензин у росії: наслідки атак та дефіциту

Ціни на бензин у росії досягли рекордного рівня після ударів українських дронів по НПЗ та попри заборону експорту. Внутрішній ринок стикається з реальним фізичним дефіцитом, викликаним одночасним скороченням переробки, низькими запасами, високим попитом і відсутністю резервів у приватному секторі. Аналітики очікують збереження напруження щонайменше до жовтня, а можливо — й до 2026 року.

Складові дефіциту бензину

1. Рекордні ціни на бензин

  • Станом на 4 серпня ціна бензину Аі-95 на біржі СПбМТСБ перевищила 77 000 рублів за тонну ($946,6).
  • Попри заборону експорту, ринок демонструє ознаки реального дефіциту пального, а не спекулятивного тиску.

2. Причини дефіциту

  • Удари українських дронів 2 серпня пошкодили НПЗ у Рязанській, Пензенській, Самарській і Воронезькій областях.
  • Внаслідок атак скорочено потужності переробки приблизно на 40 000 тонн на добу.
  • Ремонт НПЗ, за оцінками галузі, може тривати від одного до шести місяців.

3. Неефективність експортної заборони

  • 28 липня кремль запровадив повну заборону експорту бензину до кінця серпня.
  • Такі заходи застосовувалися й раніше з метою стабілізації ринку, але цього разу ефект обмежений:
    • Обсяги експорту значно менші за внутрішнє споживання, тому перенаправлення на внутрішній ринок не покриває попиту.

4. Високий попит і брак резервів

  • Ринок перебуває під тиском через сезонний пік споживання і низький рівень внутрішніх запасів.
  • Приватні мережі автозаправок не сформували достатніх резервів цього літа через:
    • високі кредитні ставки — 20%, що зробило запаси фінансово недосяжними для багатьох трейдерів.
  • Ускладнюючим фактором стала зміна поведінки споживачів: через затримки авіарейсів більше громадян пересіли на авто, збільшивши попит на бензин.

5. Перспективи ринку

  • Аналітики очікують, що дефіцит і високі ціни збережуться принаймні до жовтня, поки триватиме пік попиту й ремонти НПЗ.
  • Ремонт деяких підприємств може затягнутись до початку 2026 року, що створює довгострокову напругу на ринку.
  • Державні регулятори можуть посилити тиск на нафтокомпанії, змушуючи:
    • збільшити внутрішні продажі
    • відкласти планове технічне обслуговування НПЗ
  • Водночас цих заходів може бути недостатньо для запобігання паливній кризі.

6. Воєнний чинник

  • Мета атак України — знизити нафтові доходи москви та порушити постачання пального до війська рф.
  • Збитки, завдані останніми ударами, лише поглибили нестабільну ситуацію на ринку пального всередині країни.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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