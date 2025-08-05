ЄС повинен масштабувати синтетичний SAF, аби до 2040 року досягти кліматичних цілей

Синтетичні авіапалива (PtL) нині становлять менше 0,1 % світового споживання авіаційного пального. Регламент ReFuelEU Aviation вимагає збільшити SAF до 6 % у 2030 році і 34 % у 2040 році, з підціллю синтетичного пального — до 1,2 % у 2030 та 35 % у 2050. Це потребує різкого нарощування виробничих потужностей і підвищення використання відновлюваної енергії.
Інтелектуальна карта
1. Цілі ЄС до 2040 року
- Єврокомісія пропонує скоротити чисті викиди парникових газів на 90 % до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року.
- Наявні заходи забезпечують лише до 66 % скорочення викидів — цього недостатньо для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.
2. Регламент ReFuelEU Aviation
- Обов’язкові частки SAF у змішаному пальному: 2 % у 2025, 6 % у 2030, 20 % у 2035, 34 % у 2040, 70 % у 2050.
- Мінімальна частка синтетичного SAF: 1,2 % у 2030, 2 % у 2032, 5 % у 2035, 35 % у 2050.
3. Поточний стан SAF
- Частка SAF у світовому ринку авіаційного пального становить менше 0,1 %.
- Навіть з урахуванням усіх анонсованих проєктів, до 2030 року SAF покриватиме лише близько 1 % потреб.
4. Масштабування синтетичного SAF
- Для виробництва необхідної кількості синтетичного SAF потрібні великі заводи з електролізом і уловлюванням CO₂.
- Shell зазначає, що сьогодні масове виробництво синтетичного SAF фактично відсутнє.
5. Логічні висновки
- Розрив між поточним рівнем SAF і регламентованими цілями — значний, особливо щодо синтетичного сегмента.
- Вирішення питання потребує масштабних інвестицій у інфраструктуру, енергетику та технології уловлювання вуглецю.
- Без активного втручання ризикується невиконання цілей ЄС щодо клімату на 2040 рік.
Джерело: Terminal
За матеріалами: qcintel.com