ЄС повинен масштабувати синтетичний SAF, аби до 2040 року досягти кліматичних цілей

Обновлено: Август 05, 2025. Тэги: , , , , ,

ЄС повинен масштабувати синтетичний SAF, аби до 2040 року досягти кліматичних цілей

Синтетичні авіапалива (PtL) нині становлять менше 0,1 % світового споживання авіаційного пального. Регламент ReFuelEU Aviation вимагає збільшити SAF до 6 % у 2030 році і 34 % у 2040 році, з підціллю синтетичного пального — до 1,2 % у 2030 та 35 % у 2050. Це потребує різкого нарощування виробничих потужностей і підвищення використання відновлюваної енергії.

Інтелектуальна карта

1. Цілі ЄС до 2040 року

  • Єврокомісія пропонує скоротити чисті викиди парникових газів на 90 % до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року.
  • Наявні заходи забезпечують лише до 66 % скорочення викидів — цього недостатньо для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

2. Регламент ReFuelEU Aviation

  • Обов’язкові частки SAF у змішаному пальному: 2 % у 2025, 6 % у 2030, 20 % у 2035, 34 % у 2040, 70 % у 2050.
  • Мінімальна частка синтетичного SAF: 1,2 % у 2030, 2 % у 2032, 5 % у 2035, 35 % у 2050.

3. Поточний стан SAF

  • Частка SAF у світовому ринку авіаційного пального становить менше 0,1 %.
  • Навіть з урахуванням усіх анонсованих проєктів, до 2030 року SAF покриватиме лише близько 1 % потреб.

4. Масштабування синтетичного SAF

  • Для виробництва необхідної кількості синтетичного SAF потрібні великі заводи з електролізом і уловлюванням CO₂.
  • Shell зазначає, що сьогодні масове виробництво синтетичного SAF фактично відсутнє.

5. Логічні висновки

  • Розрив між поточним рівнем SAF і регламентованими цілями — значний, особливо щодо синтетичного сегмента.
  • Вирішення питання потребує масштабних інвестицій у інфраструктуру, енергетику та технології уловлювання вуглецю.
  • Без активного втручання ризикується невиконання цілей ЄС щодо клімату на 2040 рік.

Джерело: Terminal

За матеріалами: qcintel.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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