Нафта дорожчає: тарифи проти Індії, скорочення запасів і слабкий попит

Глобальні чинники тиску і тимчасове відновлення
Нафта дещо відновила позиції після падіння до двомісячних мінімумів:
- Brent (жовтневі ф’ючерси) піднявся на 0,88% до $67,48 за барель.
- WTI додав 0,98%, досягнувши $64,98 за барель.
Ринок реагує на посилення торговельного тиску США, після того як президент Трамп підписав указ про введення тарифів до 50% на індійський імпорт. Заходи набудуть чинності 28 серпня й спрямовані на стримування постачань російської нафти через Індію — третього за величиною імпортера у світі.
Вашингтон також застеріг Китай — іншого великого покупця російської нафти. Таким чином, США активізують спроби тиску на кремль на тлі війни в Україні.
Трамп зазначив, що «є хороша перспектива» проведення саміту з путіним і Зеленським.
Аналітики ANZ наголосили, що затримка в 21 день перед імплементацією тарифів відкриває шлях для переговорів і потенційного згладжування ефекту.
Попри це, перспектива перерозподілу потоків нафти й потенційне скорочення імпорту з рф з боку Індії чи Китаю може спричинити дефіцит в інших регіонах і посилити ціни.
Фундаментальні сигнали: запаси в США
Додатковий імпульс ринку надало несподіване зниження запасів у США:
- За даними Energy Information Administration (EIA), запаси сирої нафти скоротилися на 3 млн барелів.
- Очікувалося зростання на 200 тис. барелів.
Це може свідчити про підвищений внутрішній попит або тимчасову нестачу постачання на американському ринку, компенсуючи ведмежі сигнали.
Середньострокові ризики: ОПЕК+ і пропозиція
Попри короткострокову підтримку, баланс ринку знову зміщується у бік надлишку:
- ОПЕК+ підтвердила плани різко збільшити видобуток у вересні.
- Це пов’язано з необхідністю поповнення бюджету країн-експортерів після слабких доходів у попередні місяці.
- За умови збереження слабкого попиту перевиробництво може стати сталим явищем у IV кварталі 2025 року.
Економічні сигнали: слабкий попит
Макроекономічні дані зі США та Китаю викликають занепокоєння щодо перспектив споживання енергоносіїв:
- У США спостерігається спад ділової активності у виробництві та сфері послуг.
- У Китаї — низький споживчий попит та слабка індустріальна активність.
- Це ставить під сумнів роль Китаю як рушія попиту на нафту у 2025 році.
Висновки: цінова волатильність триває
- Короткостроково ринок отримав підтримку за рахунок геополітичної напруги та фундаментальної статистики щодо запасів.
- Середньостроково — основні ризики пов’язані зі збільшенням видобутку, слабким попитом та новими бар’єрами в торгівлі.
- Поточна ситуація сигналізує про перехід до періоду волатильності з подвійним впливом: торговельної політики США та виробничих рішень ОПЕК+.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice (адаптований переклад)