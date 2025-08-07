Нафта дорожчає: тарифи проти Індії, скорочення запасів і слабкий попит

Глобальні чинники тиску і тимчасове відновлення

Нафта дещо відновила позиції після падіння до двомісячних мінімумів:

Brent (жовтневі ф’ючерси) піднявся на 0,88% до $67,48 за барель.

піднявся на до $67,48 за барель. WTI додав 0,98%, досягнувши $64,98 за барель.

Ринок реагує на посилення торговельного тиску США, після того як президент Трамп підписав указ про введення тарифів до 50% на індійський імпорт. Заходи набудуть чинності 28 серпня й спрямовані на стримування постачань російської нафти через Індію — третього за величиною імпортера у світі.

Вашингтон також застеріг Китай — іншого великого покупця російської нафти. Таким чином, США активізують спроби тиску на кремль на тлі війни в Україні.

Трамп зазначив, що «є хороша перспектива» проведення саміту з путіним і Зеленським.

Аналітики ANZ наголосили, що затримка в 21 день перед імплементацією тарифів відкриває шлях для переговорів і потенційного згладжування ефекту.

Попри це, перспектива перерозподілу потоків нафти й потенційне скорочення імпорту з рф з боку Індії чи Китаю може спричинити дефіцит в інших регіонах і посилити ціни.

Фундаментальні сигнали: запаси в США

Додатковий імпульс ринку надало несподіване зниження запасів у США:

За даними Energy Information Administration (EIA), запаси сирої нафти скоротилися на 3 млн барелів .

. Очікувалося зростання на 200 тис. барелів.

Це може свідчити про підвищений внутрішній попит або тимчасову нестачу постачання на американському ринку, компенсуючи ведмежі сигнали.

Середньострокові ризики: ОПЕК+ і пропозиція

Попри короткострокову підтримку, баланс ринку знову зміщується у бік надлишку:

ОПЕК+ підтвердила плани різко збільшити видобуток у вересні .

підтвердила плани . Це пов’язано з необхідністю поповнення бюджету країн-експортерів після слабких доходів у попередні місяці.

За умови збереження слабкого попиту перевиробництво може стати сталим явищем у IV кварталі 2025 року.

Економічні сигнали: слабкий попит

Макроекономічні дані зі США та Китаю викликають занепокоєння щодо перспектив споживання енергоносіїв:

У США спостерігається спад ділової активності у виробництві та сфері послуг.

спостерігається спад ділової активності у виробництві та сфері послуг. У Китаї — низький споживчий попит та слабка індустріальна активність.

— низький споживчий попит та слабка індустріальна активність. Це ставить під сумнів роль Китаю як рушія попиту на нафту у 2025 році.

Висновки: цінова волатильність триває

Короткостроково ринок отримав підтримку за рахунок геополітичної напруги та фундаментальної статистики щодо запасів.

ринок отримав підтримку за рахунок геополітичної напруги та фундаментальної статистики щодо запасів. Середньостроково — основні ризики пов’язані зі збільшенням видобутку, слабким попитом та новими бар’єрами в торгівлі.

— основні ризики пов’язані зі збільшенням видобутку, слабким попитом та новими бар’єрами в торгівлі. Поточна ситуація сигналізує про перехід до періоду волатильності з подвійним впливом: торговельної політики США та виробничих рішень ОПЕК+.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice (адаптований переклад)