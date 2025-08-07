Нафта дорожчає: тарифи проти Індії, скорочення запасів і слабкий попит

Обновлено: Август 07, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Нафта дорожчає: тарифи проти Індії, скорочення запасів і слабкий попит
Світовий ринок нафти відреагував зростанням на нові торговельні кроки США проти Індії та несподіване скорочення запасів у США. Попри короткострокову підтримку, фундаментальні сигнали залишаються переважно негативними через зростання видобутку ОПЕК+ і слабку економічну динаміку в Китаї та США.

Глобальні чинники тиску і тимчасове відновлення

Нафта дещо відновила позиції після падіння до двомісячних мінімумів:

  • Brent (жовтневі ф’ючерси) піднявся на 0,88% до $67,48 за барель.
  • WTI додав 0,98%, досягнувши $64,98 за барель.

Ринок реагує на посилення торговельного тиску США, після того як президент Трамп підписав указ про введення тарифів до 50% на індійський імпорт. Заходи набудуть чинності 28 серпня й спрямовані на стримування постачань російської нафти через Індію — третього за величиною імпортера у світі.

Вашингтон також застеріг Китай — іншого великого покупця російської нафти. Таким чином, США активізують спроби тиску на кремль на тлі війни в Україні.

Трамп зазначив, що «є хороша перспектива» проведення саміту з путіним і Зеленським.

Аналітики ANZ наголосили, що затримка в 21 день перед імплементацією тарифів відкриває шлях для переговорів і потенційного згладжування ефекту.

Попри це, перспектива перерозподілу потоків нафти й потенційне скорочення імпорту з рф з боку Індії чи Китаю може спричинити дефіцит в інших регіонах і посилити ціни.

Фундаментальні сигнали: запаси в США

Додатковий імпульс ринку надало несподіване зниження запасів у США:

  • За даними Energy Information Administration (EIA), запаси сирої нафти скоротилися на 3 млн барелів.
  • Очікувалося зростання на 200 тис. барелів.

Це може свідчити про підвищений внутрішній попит або тимчасову нестачу постачання на американському ринку, компенсуючи ведмежі сигнали.

Середньострокові ризики: ОПЕК+ і пропозиція

Попри короткострокову підтримку, баланс ринку знову зміщується у бік надлишку:

  • ОПЕК+ підтвердила плани різко збільшити видобуток у вересні.
  • Це пов’язано з необхідністю поповнення бюджету країн-експортерів після слабких доходів у попередні місяці.
  • За умови збереження слабкого попиту перевиробництво може стати сталим явищем у IV кварталі 2025 року.

Економічні сигнали: слабкий попит

Макроекономічні дані зі США та Китаю викликають занепокоєння щодо перспектив споживання енергоносіїв:

  • У США спостерігається спад ділової активності у виробництві та сфері послуг.
  • У Китаїнизький споживчий попит та слабка індустріальна активність.
  • Це ставить під сумнів роль Китаю як рушія попиту на нафту у 2025 році.

Висновки: цінова волатильність триває

  • Короткостроково ринок отримав підтримку за рахунок геополітичної напруги та фундаментальної статистики щодо запасів.
  • Середньостроково — основні ризики пов’язані зі збільшенням видобутку, слабким попитом та новими бар’єрами в торгівлі.
  • Поточна ситуація сигналізує про перехід до періоду волатильності з подвійним впливом: торговельної політики США та виробничих рішень ОПЕК+.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice (адаптований переклад)

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2235)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: