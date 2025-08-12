Економічна динаміка росії у 2025 році: вплив монетарної та фіскальної політики

Обновлено: Август 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Економічна динаміка росії у 2025 році: вплив монетарної та фіскальної політики

Після більш ніж 4% зростання економіки у 2023–2024 роках, росія увійшла у 2025 рік зі значно помірнішими темпами — 1,4% р/р. Це зумовлено жорсткою монетарною політикою для зниження інфляції, зниженням світових цін на сировину та обмеженим фіскальним простором.

Економічний розвиток росії у 2025 році

Поточна економічна ситуація

  • Зростання ВВП у 2025 році оцінюється у 1,0–2,0% (ЦБ рф), у 2026 році — 0,5–1,5%.
  • Інфляція знизилася з 10,2% р/р у квітні до 9,4% р/р у червні 2025 року; місячна інфляція скоротилася до 0,2%.
  • Ключова ставка знижена у липні на 200 б.п. до 18% на тлі швидшого, ніж очікувалося, сповільнення інфляції.
  • Індекс промвиробництва у червні зріс на 2% р/р після 1,9% у травні та 1,4% у квітні, що нижче за середнє зростання 4,2% у 2024 році.
  • Роздрібні продажі зросли у травні на 1,6% р/р, у квітні — на 1,7% р/р, у березні — на 1,2% р/р.

Фіскальні виклики

  • Дефіцит бюджету у 2025 році прогнозується на рівні 1,7% ВВП через падіння доходів від вуглеводнів і уповільнене зростання неенергетичних надходжень.
  • Можливі заходи уряду: підвищення податків, скорочення витрат або прийняття вищого дефіциту.

Зовнішні фактори

  • США розглядають введення «вторинних тарифів» на російський експорт, що може ускладнити торгівлю з Китаєм та Індією.
  • ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій, який торкнеться нафтового та банківського секторів, включно з коригуванням механізму цінової стелі на нафту.
  • Очікуваний вплив на нафтові доходи росії обмежений, оскільки більшість експорту не залежать від сервісів ЄС.

Ринок праці та доходи населення

  • Рівень безробіття у червні — 2,3% (2,2% у травні).
  • Номінальні зарплати у травні зросли на 14,5% р/р, у квітні — на 15,3% р/р, у березні — на 10,5% р/р.
  • Сильне зростання зарплат підтримує споживчий попит.

Прогноз

  • Очікується збереження зростання економіки у межах 1,5–2% у 2025 році, що відповідає докризовим рівням.
  • Ключові рушії: експорт, державні витрати, помірна монетарна політика.
  • Ризики: зовнішньополітичний тиск, обмеження виробничих потужностей, зниження цін на сировину.
  • Попри виклики, внутрішнє споживання залишиться відносно стабільним, підтримане високими доходами та держвидатками.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC

Автор:

(Всего статей: 2291)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: