Економічна динаміка росії у 2025 році: вплив монетарної та фіскальної політики

Після більш ніж 4% зростання економіки у 2023–2024 роках, росія увійшла у 2025 рік зі значно помірнішими темпами — 1,4% р/р. Це зумовлено жорсткою монетарною політикою для зниження інфляції, зниженням світових цін на сировину та обмеженим фіскальним простором.
Економічний розвиток росії у 2025 році
Поточна економічна ситуація
- Зростання ВВП у 2025 році оцінюється у 1,0–2,0% (ЦБ рф), у 2026 році — 0,5–1,5%.
- Інфляція знизилася з 10,2% р/р у квітні до 9,4% р/р у червні 2025 року; місячна інфляція скоротилася до 0,2%.
- Ключова ставка знижена у липні на 200 б.п. до 18% на тлі швидшого, ніж очікувалося, сповільнення інфляції.
- Індекс промвиробництва у червні зріс на 2% р/р після 1,9% у травні та 1,4% у квітні, що нижче за середнє зростання 4,2% у 2024 році.
- Роздрібні продажі зросли у травні на 1,6% р/р, у квітні — на 1,7% р/р, у березні — на 1,2% р/р.
Фіскальні виклики
- Дефіцит бюджету у 2025 році прогнозується на рівні 1,7% ВВП через падіння доходів від вуглеводнів і уповільнене зростання неенергетичних надходжень.
- Можливі заходи уряду: підвищення податків, скорочення витрат або прийняття вищого дефіциту.
Зовнішні фактори
- США розглядають введення «вторинних тарифів» на російський експорт, що може ускладнити торгівлю з Китаєм та Індією.
- ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій, який торкнеться нафтового та банківського секторів, включно з коригуванням механізму цінової стелі на нафту.
- Очікуваний вплив на нафтові доходи росії обмежений, оскільки більшість експорту не залежать від сервісів ЄС.
Ринок праці та доходи населення
- Рівень безробіття у червні — 2,3% (2,2% у травні).
- Номінальні зарплати у травні зросли на 14,5% р/р, у квітні — на 15,3% р/р, у березні — на 10,5% р/р.
- Сильне зростання зарплат підтримує споживчий попит.
Прогноз
- Очікується збереження зростання економіки у межах 1,5–2% у 2025 році, що відповідає докризовим рівням.
- Ключові рушії: експорт, державні витрати, помірна монетарна політика.
- Ризики: зовнішньополітичний тиск, обмеження виробничих потужностей, зниження цін на сировину.
- Попри виклики, внутрішнє споживання залишиться відносно стабільним, підтримане високими доходами та держвидатками.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC