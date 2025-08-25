Глобальний ринок пального: середні дистиляти утримують позиції, бензин залишається слабким

Глобальний ринок пального: середні дистиляти утримують позиції, бензин залишається слабким

Попри збільшення постачання нафти з ОПЕК та Атлантичного басейну, середні дистиляти підтримують спотові ціни на нафту, тоді як слабкі економічні показники Китаю стримують зростання ринку бензину.

Попит на дизель зростав протягом трьох місяців і в серпні перевищив сезонний діапазон на 7% р/р.

Імпортні тенденції

  • Дизель: попит на імпорт зріс три місяці поспіль, у серпні 2025 року досягнув 7% вище сезонного діапазону р/р, що перевищило верхню межу дев’ятирічного діапазону.
  • Бензин: обсяги імпорту з січня по серпень 2025 року показують спад: -0,5% порівняно з 2023 роком та -3% порівняно з 2024 роком, незважаючи на зниження цін на АЗС у США.

Фактори підтримки ринку середніх дистилятів

  • У Європі, найбільшому центрі попиту на дизель в Атлантичному басейні, з січня 2026 року діятимуть обмеження ЄС на імпорт дизеля з Туреччини та Індії, що може призвести до скорочення імпорту на 400 тис. бар./добу для ЄС та Великої Британії.
  • У Атлантичному басейні запаси дистилятів у регіоні ARA на 2% вище р/р (Insights Global).
  • У США запаси дистилятів у PADD 1 залишаються на нижній межі п’ятирічного діапазону (EIA).
  • Плани ремонтів НПЗ у Близькому Сході: Satorp, Саудівська Аравія (460 тис. бар./добу) – 60 днів у листопаді–грудні; Mina Abdullah, Кувейт (490 тис. бар./добу) – 30 днів у жовтні (Argus).
  • У Південній Америці очікується більший урожай порівняно з 2024 роком, що може призвести до сезонного зростання імпорту дизеля у серпні–вересні.

Експортні обмеження Китаю

Використання квот на експорт світлих нафтопродуктів у H1 2025 залишалося нижчим р/р, тому для отримання фінального траншу квот (~10 млн тонн) китайські НПЗ мають прискорити експорт у наступні місяці.

Логічні висновки з наявних даних

  • Попит на дизель залишається високим і підтримує спотові ціни на нафту.
  • Обсяги імпорту бензину в Атлантичному басейні зменшуються р/р, що відображає слабкий попит.
  • Європейські обмеження та ремонт НПЗ у Близькому Сході можуть вплинути на доступність дистилятів.
  • Китайські експортні квоти можуть обмежити подальше зростання маржі дистилятів у другій половині 2025 року.

Джерело: Terminal
За матеріалами: vortexa.com

 

