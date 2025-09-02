Верховний суд Індії підтримав урядовий курс на 20% етанольне пальне

Верховний суд Індії підтримав урядовий курс на 20% етанольне пальне

Верховний суд Індії відхилив петицію проти впровадження урядового плану обов’язкового використання 20% етанольного пального (E20) на території країни. Рішення має значний вплив на паливний ринок, автомобільну галузь та аграрний сектор.

Впровадження E20: виклики й перспективи

Карта енергетичних змін Індії

Передумови

  • 2021 рік — уряд встановив ціль запровадження 20% етанольного пального (E20) у транспорті.
  • 90 000 автозаправок по країні вже реалізують виключно E20.
  • Основна сировина для етанолу — цукрова тростина, що напряму впливає на доходи фермерів.

Судове рішення

  • Петиція, подана у серпні 2025 року, вимагала зберегти вибір споживачів — купівлю пального без домішок.
  • Суд 1 вересня 2025 року відхилив оскарження.
  • Генеральний прокурор Індії Р. Венкатарамані наголосив: рішення уряду було «добре продуманим» та спрямованим на підтримку аграріїв.

Реакція ринку

  • Автовиробники спершу заявляли, що E20 може бути несумісним зі старими авто, проте згодом відмовилися від цієї позиції.
  • Паливні рітейлери та асоціації підтримали заяву про безпечність пального.
  • Зниження пробігу — головний недолік E20 для старих авто, однак ризиків для безпеки не виявлено.

«E20 пальне у старих автомобілях знижує пробіг, але не становить ризику для безпеки», — П.К. Банерджі, виконавчий директор Товариства індійських автовиробників (SIAM).

Висновки

  • Відмова від традиційного бензину означає структурну перебудову ринку з орієнтацією на відновлювані джерела.
  • Фермери отримають додатковий попит на цукрову тростину, що стимулює агросектор.
  • Споживачі зіштовхнуться з підвищенням витрат через зменшення економії пального, що може вплинути на обсяги споживання.
  • У середньостроковій перспективі крок зменшує залежність від імпорту нафти, а отже — підвищує енергетичну безпеку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

 

 

