Верховний суд Індії підтримав урядовий курс на 20% етанольне пальне

Верховний суд Індії відхилив петицію проти впровадження урядового плану обов’язкового використання 20% етанольного пального (E20) на території країни. Рішення має значний вплив на паливний ринок, автомобільну галузь та аграрний сектор.
Впровадження E20: виклики й перспективи
Карта енергетичних змін Індії
Передумови
- 2021 рік — уряд встановив ціль запровадження 20% етанольного пального (E20) у транспорті.
- 90 000 автозаправок по країні вже реалізують виключно E20.
- Основна сировина для етанолу — цукрова тростина, що напряму впливає на доходи фермерів.
Судове рішення
- Петиція, подана у серпні 2025 року, вимагала зберегти вибір споживачів — купівлю пального без домішок.
- Суд 1 вересня 2025 року відхилив оскарження.
- Генеральний прокурор Індії Р. Венкатарамані наголосив: рішення уряду було «добре продуманим» та спрямованим на підтримку аграріїв.
Реакція ринку
- Автовиробники спершу заявляли, що E20 може бути несумісним зі старими авто, проте згодом відмовилися від цієї позиції.
- Паливні рітейлери та асоціації підтримали заяву про безпечність пального.
- Зниження пробігу — головний недолік E20 для старих авто, однак ризиків для безпеки не виявлено.
«E20 пальне у старих автомобілях знижує пробіг, але не становить ризику для безпеки», — П.К. Банерджі, виконавчий директор Товариства індійських автовиробників (SIAM).
Висновки
- Відмова від традиційного бензину означає структурну перебудову ринку з орієнтацією на відновлювані джерела.
- Фермери отримають додатковий попит на цукрову тростину, що стимулює агросектор.
- Споживачі зіштовхнуться з підвищенням витрат через зменшення економії пального, що може вплинути на обсяги споживання.
- У середньостроковій перспективі крок зменшує залежність від імпорту нафти, а отже — підвищує енергетичну безпеку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters