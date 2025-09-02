Знижка на нафту Urals для Індії зростає на тлі тиску з боку США

Попри спроби Вашингтона змінити енергетичну поведінку Індії, росія залишається її провідним постачальником нафти. Останні контракти показують зростання знижки на російську нафту для індійських покупців, що відображає геополітичне протистояння на енергетичному ринку.

Зміни в умовах торгівлі на тлі зовнішнього тиску

Знижка на флагманську нафтову суміш Urals для Індії зросла до $3–4 за барель, що стало реакцією на економічний тиск США. Для порівняння, ще в липні знижка зменшилась до близько $1 за барель. Згідно з джерелами, нещодавно укладені контракти передбачають таке ціноутворення для постачання у вересні та жовтні.

На момент написання статті Urals торгувався на рівні $62.89 за барель, тоді як Brent – $68.45 .

за барель, тоді як Brent – . У середині серпня Urals опускався до трохи більше ніж $61 , що формувало знижку до Brent у $6 .

, що формувало знижку до Brent у . Минулого тижня контракти укладались зі знижкою у $2.50, порівняно з $1 у липні.

Реакція Індії на американські санкційні заходи

Президент США Дональд Трамп у серпні розпочав кампанію тиску на Індію, закликаючи припинити імпорт російської нафти. Він заявив, що припинення імпорту могло б змусити росію припинити війну проти України. У відповідь на відмову Індії виконати вимоги, Трамп запровадив 50% тариф на індійський імпорт до США з 27 серпня.

Індія не припинила купівлю російської нафти, тому Трамп виконав свою обіцянку, наклавши загальний тариф у 50% на індійський імпорт з 27 серпня.

Позиції росії на індійському нафтовому ринку залишаються стабільними

У липні росія забезпечила понад 31% від загального імпорту сирої нафти Індією .

. На другому місці – Ірак із часткою 17% .

із часткою . Третє місце – Саудівська Аравія із часткою трохи більше 16%.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com