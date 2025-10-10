Світовий надлишок нафти: танкери заповнюють моря, Китай продовжує нарощувати запаси

Китай, найбільший імпортер нафти у світі, накопичує сировину темпами до 1 млн барелів на день від початку року. Водночас обсяг нафти, що перебуває у морі, зріс до рекордних 1,2 млрд барелів — найбільше з 2016 року. Цей дисбаланс між попитом і пропозицією формує нову реальність для глобального нафтового ринку, підвищуючи конкуренцію між виробниками та створюючи тиск на ціни.
Глобальний надлишок нафти — причини, наслідки, стратегічні кроки Китаю
1. Зростання обсягів нафти у морі
- За даними Vortexa, у морі нині перебуває 1,2 млрд барелів сирої нафти, що є найвищим показником з 2016 року.
- Як зазначає Bloomberg, навіть без урахування «плавучих запасів» цей показник свідчить про істотне перевищення пропозиції над попитом.
- Коли додати нафту, що зберігається на танкерах, рівень перевищує показники 2020 року — періоду пандемічного обвалу попиту.
2. Ознаки зниження попиту
- Більшість нафти у морі «шукає покупця», а не прямує до нього після укладеної угоди.
- Це означає, що попит на нафту суттєво нижчий за рівень пропозиції.
- Такі сигнали підривають оптимізм виробників і підвищують ризики надлишкових запасів у світі.
3. Китайська стратегія накопичення
- Китай будує 11 нових сховищ для сирої нафти у 2025–2026 роках, збільшуючи ємність на 169 млн барелів.
- Для порівняння, у 2020–2024 роках було додано 180–190 млн барелів ємності.
- Китай накопичує до 1 млн барелів щодня попри відсутність внутрішнього попиту, використовуючи низькі ціни для стратегічного зміцнення енергетичної безпеки.
4. Причини такого підходу
- Невизначеність у глобальному нафтовому секторі: Сланцева нафта США сповільнює зростання, коли ціни падають.
- OPEC+ поступово зменшує «резервні потужності» через скасування обмежень, що може обмежити реакцію на можливе зростання попиту.
- За оцінками Reuters, альянс неодноразово не виконував плани з підвищення видобутку, що зменшує довіру до його здатності стабілізувати ринок.
5. Ринкові ризики і чутливість до санкцій
- Кожне нове повідомлення про можливі санкції проти енергетичного сектору росії призводить до зростання цін, попри загальний надлишок нафти.
- Це демонструє, що трейдери залишаються занепокоєними питаннями безпеки постачання.
- Отже, «надлишок» може бути радше тимчасовим ефектом логістики, ніж стійкою тенденцією перевищення пропозиції над попитом.
6. Висновки
- Глобальний ринок нафти входить у фазу надлишкових запасів, що тисне на ціни.
- Китайська політика накопичення знижує ризики енергетичної нестабільності та одночасно впливає на баланс попиту.
- Зменшення «резервних потужностей» OPEC+ створює довгострокові ризики для гнучкості ринку у разі відновлення попиту.
- Ринки залишаються надзвичайно чутливими до політичних і санкційних сигналів.
«Більша частина надлишку нафти цього року була поглинута Китаєм, який накопичує барелі з початку 2025 року», — зазначає Алекс Лонглі, Bloomberg.
Підсумок: надлишок нафти у морі свідчить про структурне зниження попиту у світі, однак дії Китаю показують підготовку до можливої турбулентності ринку. Попри тимчасове перевищення пропозиції, ризик дефіциту в середньостроковій перспективі зберігається через вичерпання резервів і невизначеність у виробництві.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com