Світовий надлишок нафти: танкери заповнюють моря, Китай продовжує нарощувати запаси

Китай, найбільший імпортер нафти у світі, накопичує сировину темпами до 1 млн барелів на день від початку року. Водночас обсяг нафти, що перебуває у морі, зріс до рекордних 1,2 млрд барелів — найбільше з 2016 року. Цей дисбаланс між попитом і пропозицією формує нову реальність для глобального нафтового ринку, підвищуючи конкуренцію між виробниками та створюючи тиск на ціни.

Глобальний надлишок нафти — причини, наслідки, стратегічні кроки Китаю

1. Зростання обсягів нафти у морі

  • За даними Vortexa, у морі нині перебуває 1,2 млрд барелів сирої нафти, що є найвищим показником з 2016 року.
  • Як зазначає Bloomberg, навіть без урахування «плавучих запасів» цей показник свідчить про істотне перевищення пропозиції над попитом.
  • Коли додати нафту, що зберігається на танкерах, рівень перевищує показники 2020 року — періоду пандемічного обвалу попиту.

2. Ознаки зниження попиту

  • Більшість нафти у морі «шукає покупця», а не прямує до нього після укладеної угоди.
  • Це означає, що попит на нафту суттєво нижчий за рівень пропозиції.
  • Такі сигнали підривають оптимізм виробників і підвищують ризики надлишкових запасів у світі.

3. Китайська стратегія накопичення

  • Китай будує 11 нових сховищ для сирої нафти у 2025–2026 роках, збільшуючи ємність на 169 млн барелів.
  • Для порівняння, у 2020–2024 роках було додано 180–190 млн барелів ємності.
  • Китай накопичує до 1 млн барелів щодня попри відсутність внутрішнього попиту, використовуючи низькі ціни для стратегічного зміцнення енергетичної безпеки.

4. Причини такого підходу

  • Невизначеність у глобальному нафтовому секторі: Сланцева нафта США сповільнює зростання, коли ціни падають.
  • OPEC+ поступово зменшує «резервні потужності» через скасування обмежень, що може обмежити реакцію на можливе зростання попиту.
  • За оцінками Reuters, альянс неодноразово не виконував плани з підвищення видобутку, що зменшує довіру до його здатності стабілізувати ринок.

5. Ринкові ризики і чутливість до санкцій

  • Кожне нове повідомлення про можливі санкції проти енергетичного сектору росії призводить до зростання цін, попри загальний надлишок нафти.
  • Це демонструє, що трейдери залишаються занепокоєними питаннями безпеки постачання.
  • Отже, «надлишок» може бути радше тимчасовим ефектом логістики, ніж стійкою тенденцією перевищення пропозиції над попитом.

6. Висновки

  • Глобальний ринок нафти входить у фазу надлишкових запасів, що тисне на ціни.
  • Китайська політика накопичення знижує ризики енергетичної нестабільності та одночасно впливає на баланс попиту.
  • Зменшення «резервних потужностей» OPEC+ створює довгострокові ризики для гнучкості ринку у разі відновлення попиту.
  • Ринки залишаються надзвичайно чутливими до політичних і санкційних сигналів.

«Більша частина надлишку нафти цього року була поглинута Китаєм, який накопичує барелі з початку 2025 року», — зазначає Алекс Лонглі, Bloomberg.

Підсумок: надлишок нафти у морі свідчить про структурне зниження попиту у світі, однак дії Китаю показують підготовку до можливої турбулентності ринку. Попри тимчасове перевищення пропозиції, ризик дефіциту в середньостроковій перспективі зберігається через вичерпання резервів і невизначеність у виробництві.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

Дискуссия

