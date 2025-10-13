Ціни на нафту відновлюються після різкого падіння

Світові ціни на нафту зросли на початку азійських торгів у понеділок після різкого зниження наприкінці попереднього тижня. Інвестори з обережним оптимізмом реагують на можливість переговорів між президентами США Дональдом Трампом і Китаю Сі Цзіньпіном, що може послабити торговельну напругу між двома найбільшими економіками світу та найбільшими споживачами нафти.

Глобальна енергетична динаміка та баланс попиту

На момент публікації ціна Brent зросла на 1,64% до $63,76, а WTI піднялася на 1,73% до $59,92. Це відновлення відбулося після падіння більш ніж на 4% у п’ятницю, коли котирування досягли найнижчого рівня з початку травня.

Відновлення цін на нафту стало наслідком тижня підвищеної геополітичної та економічної напруги:

Китай розширив експортні обмеження на рідкоземельні елементи, що сприймається як відповідь на торговельні заходи Вашингтона.

на рідкоземельні елементи, що сприймається як відповідь на торговельні заходи Вашингтона. Президент США Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 100% мита на всі китайські товари, що постачаються до США, а також ввести новий контроль експорту «будь-якого критичного програмного забезпечення» до 1 листопада.

Ці кроки призвели до потрясінь на світових ринках і падіння нафтових котирувань, але тепер трейдери сподіваються, що сторони спробують знайти дипломатичне вирішення під час майбутнього саміту APEC у Південній Кореї, де лідери можуть зустрітися вже наприкінці місяця.

«Найімовірніший сценарій — обидві сторони відступлять від найагресивніших заходів, а переговори призведуть до подальшого, можливо безстрокового, продовження паузи в ескалації тарифів», — зазначили аналітики Goldman Sachs.

Вплив на ринок та поведінку інвесторів

Підйом цін на нафту зумовлений не лише геополітичними очікуваннями, а й технічними чинниками. Після п’ятничного розпродажу ринок став надто перепроданим, що стимулювало хвилю «мисливців за вигідними угодами», які розцінили падіння як надмірне.

Аналітики наголошують, що відновлення є ознакою пошуку короткострокової стабільності, а не початком тривалого ралі. Фундаментальні показники залишаються суперечливими: попит і пропозиція подають змішані сигнали.

OPEC+ дотримується обережної стратегії виробництва, поступово скасовуючи добровільні скорочення.

дотримується обережної стратегії виробництва, поступово скасовуючи добровільні скорочення. Це допомагає уникати надлишкової пропозиції й підтримує ринок у відносній рівновазі.

Водночас зростання світового попиту залишається непевним.

Розвиток подій на нафтовому ринку

Проблема: торговельна ескалація між США та Китаєм → ринки реагують падінням.

торговельна ескалація між США та Китаєм → ринки реагують падінням. Реакція: Китай відповідає обмеженнями, США — підвищенням мит і новими контролями експорту.

Китай відповідає обмеженнями, США — підвищенням мит і новими контролями експорту. Результат: тимчасове різке зниження цін на нафту понад 4%.

тимчасове різке зниження цін на нафту понад 4%. Виправлення: очікування дипломатичного діалогу → короткострокове відновлення котирувань на 1,6–1,7%.

очікування дипломатичного діалогу → короткострокове відновлення котирувань на 1,6–1,7%. Фактори стабілізації: технічне перепродання, обережна політика OPEC+, імовірне послаблення торгових ризиків.

технічне перепродання, обережна політика OPEC+, імовірне послаблення торгових ризиків. Висновок: ринок нафти перебуває в стані крихкої рівноваги між дипломатичною надією та економічною фрагментацією.

Висновки й аналітичне обґрунтування

Короткострокове зростання не свідчить про стале відновлення ринку — воно зумовлене технічними факторами.

Справжній перелом можливий лише за умови зниження геополітичної напруги та стабілізації попиту.

та стабілізації попиту. OPEC+ відіграє ключову роль у балансуванні ринку, обмежуючи надлишкову пропозицію.

Ринки демонструють підвищену волатильність, що може зберігатися протягом найближчих тижнів.

Таким чином, сьогоднішнє відновлення нафти — радше сигнал обережного оптимізму, ніж підтвердження фундаментальної стабільності галузі. Конкуренція на ринку енергоресурсів зберігається високою, і будь-яка геополітична подія може змінити баланс сил.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com