Китай збиває з пантелику нафтові ринки масштабним накопиченням сирої нафти

Від березня Китай додає близько 1 млн барелів на добу до запасів, маючи заповнення сховищ близько 60% та план розширення потужностей у 2026 році; новий Енергетичний закон зобов’язує приватні компанії збільшувати комерційні запаси. Це підтримало ціни в діапазоні $60–70/бар., але з ознаками «плато», тож імпорт надалі більше корелюватиме з реальною переробкою, а не зі «складською грою».

Китайське накопичення нафти — як це впливає на ринки

Що сталося

  • Нарощування запасів: від березня темп близько 1 млн бар./добу іде у сховища, а не у кінцеве споживання.
  • Законодавчий драйвер: новий Енергетичний закон (січень 2025) зобов’язує приватні компанії тримати більше нафти у комерційних сховищах, фактично роблячи їх «довгостроковими стратегічними партнерами» держави.
  • Місткість і графік: ~60% заповнення та уповільнення добудови до появи нових ємностей у 2026 році; очікується зведення 11 нових майданчиків зберігання протягом двох років.

«Від березня ми побачили дуже вражаючу швидкість накопичення — близько одного мільйона барелів на добу», — Фредерік Ласерр, керівник досліджень Gunvor (APPEC-2025).

Чому це відбувається

  • Енергетична безпека: пріоритет стабільності постачання у середовищі геополітичної невизначеності.
  • Цінова мотивація: нижчі ціни порівняно з 2024 та знижки на санкційну нафту з росії та Ірану створили економічний сенс поповнення.
  • Попри слабкий попит: імпорт тримався відносно високим без великого відновлення внутрішнього споживання моторних палив.

«Масштабні щомісячні прирости запасів стартували у квітні… на тлі невизначеності та нижчих цін», — Емма Лі, головна аналітикиня Vortexa.

Що з попитом і переробкою

  • Переробка: підкреслено плоску динаміку (місцями слабшу р/р), тому різниця між постачанням (видобуток+імпорт) і переробкою йшла в запаси.
  • Структура учасників: державні НПЗ показали плато у 3-му кварталі; Шаньдунські «чаєварки» (незалежні НПЗ) продовжили нарощення завдяки стабільним потокам з Ірану.

«Коротко: зростання китайських запасів виглядає таким, що виходить на плато; імпорт буде ближче слідувати за трендом реального попиту, а не за «складськими іграми»», — Емма Лі, Vortexa.

Вплив на ціни та структуру світового ринку

  • Ціновий діапазон: накопичення Китаю підтримало міжнародні котирування у $60–70/бар. (на тлі торговельних воєн, економічних ризиків і високої пропозиції з ОПЕК+ та поза ОПЕК+).
  • Короткострокова опора: зберігання надлишку пом’якшило ефект від зростання видобутку ОПЕК+ і інших експортерів.
  • Ризик «після плато»: за обмеженої місткості до 2026-го темпи запасоутворення можуть сповільнитися, що:
    • зменшить «буфер» попиту з боку Китаю;
    • посилить чутливість котирувань до реального споживання та макро-новин;
    • може приглушити підтримку цінового діапазону $60–70/бар., якщо переробка не прискориться.

Структурні наслідки для нафти та нафтопродуктів

  • Нафта (бочка):
    • +1,0 млн бар./добу у запаси від березня — ключовий фактор підтримки споту.
    • ~60% заповненняменше простору для приростів до запуску нових ємностей у 2026.
    • 11 нових сховищ за 2 роки → майбутній потенціал для відновлення темпів накопичення.
  • Нафтопродукти:
    • Лаг між бочкою і продуктами: оскільки зростання імпорту не підкріплене переробкою, вихід продуктів не прискорюється, тож вплив на спреди продуктів обмежений.
    • За стабільної/слабкої переробки експорт/внутрішній випуск продуктів лишається плоским, а значить підтримка цін на продукти від китайського чинника — помірна.
  • Торгівельні потоки:
    • Знижені барелі з росії та Ірану підсилюють арбітраж у бік Азії, фіксуючи дисконтні диференціали.

Сценарії на найближчі місяці (логічні висновки з наданого матеріалу)

  • Сценарій «Плато з коротким імпульсом»:
    • До вводу нових ємностей у 2026 прирости запасів обмежені → ціни менше спираються на китайське «всмоктування» надлишку.
    • За падіння цін можливі короткі хвилі активніших закупівель для «середнього завантаження».
  • Сценарій «Серійні знижки»:
    • Збереження дисконтів на санкційні сорти → Китай оптимізує кошик, але не нарощує переробку без сигналу попиту.
  • Сценарій «Попит вирішує»:
    • Якщо внутрішній попит на моторні палива не відновиться, імпорт більше синхронізується з переробкою, а не зі складськими операціями.

Що відкидає ринок

  • Політичні «гіпотези»: від підготовки до ембарго до планів щодо Тайваню — у публікації це позначено як спекуляції, а інвазія «дуже скоро видається малоймовірною» (Робін Міллс).

«Інвазія на острів у найближчій перспективі видається малоймовірною», — Робін Міллс, Qamar Energy.

Цитати

  • Фредерік Ласерр, Gunvor: «…дуже вражаюча швидкість накопичення — близько 1 млн бар./добу».
  • Торіл Босоні, МЕА: компанії зобов’язані збільшувати комерційні запаси, стаючи «довгостроковими стратегічними партнерами уряду».
  • Емма Лі, Vortexa: «…зростання запасів виходить на плато… імпорт буде ближчим до реального попиту».

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

