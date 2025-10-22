Китай збиває з пантелику нафтові ринки масштабним накопиченням сирої нафти

Від березня Китай додає близько 1 млн барелів на добу до запасів, маючи заповнення сховищ близько 60% та план розширення потужностей у 2026 році; новий Енергетичний закон зобов’язує приватні компанії збільшувати комерційні запаси. Це підтримало ціни в діапазоні $60–70/бар., але з ознаками «плато», тож імпорт надалі більше корелюватиме з реальною переробкою, а не зі «складською грою».
Китайське накопичення нафти — як це впливає на ринки
Що сталося
- Нарощування запасів: від березня темп близько 1 млн бар./добу іде у сховища, а не у кінцеве споживання.
- Законодавчий драйвер: новий Енергетичний закон (січень 2025) зобов’язує приватні компанії тримати більше нафти у комерційних сховищах, фактично роблячи їх «довгостроковими стратегічними партнерами» держави.
- Місткість і графік: ~60% заповнення та уповільнення добудови до появи нових ємностей у 2026 році; очікується зведення 11 нових майданчиків зберігання протягом двох років.
«Від березня ми побачили дуже вражаючу швидкість накопичення — близько одного мільйона барелів на добу», — Фредерік Ласерр, керівник досліджень Gunvor (APPEC-2025).
Чому це відбувається
- Енергетична безпека: пріоритет стабільності постачання у середовищі геополітичної невизначеності.
- Цінова мотивація: нижчі ціни порівняно з 2024 та знижки на санкційну нафту з росії та Ірану створили економічний сенс поповнення.
- Попри слабкий попит: імпорт тримався відносно високим без великого відновлення внутрішнього споживання моторних палив.
«Масштабні щомісячні прирости запасів стартували у квітні… на тлі невизначеності та нижчих цін», — Емма Лі, головна аналітикиня Vortexa.
Що з попитом і переробкою
- Переробка: підкреслено плоску динаміку (місцями слабшу р/р), тому різниця між постачанням (видобуток+імпорт) і переробкою йшла в запаси.
- Структура учасників: державні НПЗ показали плато у 3-му кварталі; Шаньдунські «чаєварки» (незалежні НПЗ) продовжили нарощення завдяки стабільним потокам з Ірану.
«Коротко: зростання китайських запасів виглядає таким, що виходить на плато; імпорт буде ближче слідувати за трендом реального попиту, а не за «складськими іграми»», — Емма Лі, Vortexa.
Вплив на ціни та структуру світового ринку
- Ціновий діапазон: накопичення Китаю підтримало міжнародні котирування у $60–70/бар. (на тлі торговельних воєн, економічних ризиків і високої пропозиції з ОПЕК+ та поза ОПЕК+).
- Короткострокова опора: зберігання надлишку пом’якшило ефект від зростання видобутку ОПЕК+ і інших експортерів.
- Ризик «після плато»: за обмеженої місткості до 2026-го темпи запасоутворення можуть сповільнитися, що:
- зменшить «буфер» попиту з боку Китаю;
- посилить чутливість котирувань до реального споживання та макро-новин;
- може приглушити підтримку цінового діапазону $60–70/бар., якщо переробка не прискориться.
Структурні наслідки для нафти та нафтопродуктів
- Нафта (бочка):
- +1,0 млн бар./добу у запаси від березня — ключовий фактор підтримки споту.
- ~60% заповнення → менше простору для приростів до запуску нових ємностей у 2026.
- 11 нових сховищ за 2 роки → майбутній потенціал для відновлення темпів накопичення.
- Нафтопродукти:
- Лаг між бочкою і продуктами: оскільки зростання імпорту не підкріплене переробкою, вихід продуктів не прискорюється, тож вплив на спреди продуктів обмежений.
- За стабільної/слабкої переробки експорт/внутрішній випуск продуктів лишається плоским, а значить підтримка цін на продукти від китайського чинника — помірна.
- Торгівельні потоки:
- Знижені барелі з росії та Ірану підсилюють арбітраж у бік Азії, фіксуючи дисконтні диференціали.
Сценарії на найближчі місяці (логічні висновки з наданого матеріалу)
- Сценарій «Плато з коротким імпульсом»:
- До вводу нових ємностей у 2026 прирости запасів обмежені → ціни менше спираються на китайське «всмоктування» надлишку.
- За падіння цін можливі короткі хвилі активніших закупівель для «середнього завантаження».
- Сценарій «Серійні знижки»:
- Збереження дисконтів на санкційні сорти → Китай оптимізує кошик, але не нарощує переробку без сигналу попиту.
- Сценарій «Попит вирішує»:
- Якщо внутрішній попит на моторні палива не відновиться, імпорт більше синхронізується з переробкою, а не зі складськими операціями.
Що відкидає ринок
- Політичні «гіпотези»: від підготовки до ембарго до планів щодо Тайваню — у публікації це позначено як спекуляції, а інвазія «дуже скоро видається малоймовірною» (Робін Міллс).
«Інвазія на острів у найближчій перспективі видається малоймовірною», — Робін Міллс, Qamar Energy.
Цитати
- Фредерік Ласерр, Gunvor: «…дуже вражаюча швидкість накопичення — близько 1 млн бар./добу».
- Торіл Босоні, МЕА: компанії зобов’язані збільшувати комерційні запаси, стаючи «довгостроковими стратегічними партнерами уряду».
- Емма Лі, Vortexa: «…зростання запасів виходить на плато… імпорт буде ближчим до реального попиту».
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com