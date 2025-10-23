Угорщина починає консультації щодо закупівлі ядерного палива у США, зберігаючи імпорт із росії

Будапешт запускає переговори зі Сполученими Штатами про закупівлю ядерного палива для покриття зростаючого попиту на енергію та безпечного введення додаткових потужностей АЕС «Пакш». Водночас Угорщина заявляє про продовження постачання палива з росії. На тлі цього у США спостерігається майже повна (≈99%) імпортозалежність ядерного палива при споживанні близько 32 млн фунтів U 3 O 8 на рік та внутрішньому видобутку лише 0,05 млн фунтів.

Угорщина—США—росія: ядерне паливо та непрямий вплив на ринки нафти

Рішення Угорщини Початок консультацій із США щодо палива для АЕС. Попри диверсифікацію, збереження постачання з росії.

Поточні та майбутні потужності АЕС «Пакш» 4 реактори VVER-440: ~2 000 МВт сумарно (нині). План добудови 2 блоків по 1,2 ГВт кожен від «Росатом» → потенціал ~4,4 ГВт (зростання потужності ≈ +120% ).

Цитата та мотивація «Поряд з наявними відносинами з російським постачальником ми також починаємо консультації щодо купівлі ядерного палива у Сполучених Штатів, щоб безпечно обслуговувати наше збільшене ядерне навантаження», — Петер Сійярто. Мета: безпека постачання палива та покриття зростаючого попиту.

Обмеження з боку США ≈99% імпортозалежності сектора; внутрішнє виробництво 0,05 млн фунтів проти споживання ~32 млн. Основні постачальники до США: Канада, Австралія, росія , а також Казахстан, Узбекистан . Невизначеність: як саме США зможуть забезпечити постачання для Угорщини.

Політичні кроки США (ланцюжок постачання) У 2024 році Міненерго США отримало $2,7 млрд на розбудову внутрішнього паливного циклу та на де-факто заборону імпорту збагаченого урану з росії. Фокус: розширення потужностей зі збагачення, включно з виробництвом палива для HALEU .

Ключовий гравець Centrus Corp. (NYSE: LEU) : єдиний у США ліцензований постачальник палива HALEU і ключовий елемент у відновленні вітчизняного збагачення.

Логічні висновки щодо ринків нафти й нафтопродуктів Зміщення структури генерації : потенційне збільшення ядерної генерації на ~2,4 ГВт створює передумови для відносного зменшення потреби у викопному паливі для електроенергетики, що теоретично послаблює маржинальний попит на нафтопродукти у пікові періоди. Цінова чутливість : додаткова безвуглецева база може зменшувати реакцію внутрішнього енергоринку на короткострокові коливання цін на нафту. Тимчасовий лаг : вплив на ринки нафти буде відкладеним, адже будівництво й введення нових блоків потребує часу; короткостроково профіль постачання палива до США лишається «вузьким місцем».

Ризики та невизначеності Логістика палива : невизначеність щодо механізму постачання зі США до Угорщини. Залежність від росії : збереження постачання з росії створює мікс-ризик для диверсифікації.



Новинний виклад і обґрунтування

Угорщина оголосила про старт консультацій зі США щодо закупівлі ядерного палива для АЕС «Пакш». Нині станція працює на чотирьох російських VVER-440 із сумарною потужністю близько 2 000 МВт, а добудова двох додаткових блоків від «Росатом» на 1,2 ГВт кожен потенційно збільшить базову генерацію до ~4,4 ГВт. Мета — забезпечити безпеку палива для розширеної ядерної програми та покрити зростаючий попит на електроенергію. Водночас Будапешт продовжить постачання палива з росії.

Однак США стикаються з об’єктивними бар’єрами: внутрішній сектор споживає приблизно 32 млн фунтів U 3 O 8 на рік при власному видобутку близько 0,05 млн фунтів та ≈99% імпортозалежності. Основними джерелами імпортованого палива є Канада, Австралія, росія, а також Казахстан і Узбекистан. Це робить постачання палива зі США за маршрутом до Угорщини неочевидним у короткостроковій перспективі.

Федеральний рівень США відповів фінансуванням у $2,7 млрд (2024) для розбудови вітчизняного паливного ланцюга та ініціатив для де-факто заборони імпорту збагаченого урану з росії. Це має підтримати збагачення та виробництво палива для передових реакторів (зокрема HALEU). Centrus Corp. (NYSE: LEU) — єдиний у США ліцензований постачальник HALEU і ключовий учасник відновлення збагачення.

Висновки для ринків нафти й нафтопродуктів

Короткостроково : ефект для ринків нафти обмежений, адже нові ядерні блоки ще не введені, а постачання палива зі США — невизначене. Профіль попиту на нафтопродукти істотно не змінюється негайно.

: ефект для ринків нафти обмежений, адже нові ядерні блоки ще не введені, а постачання палива зі США — невизначене. Профіль попиту на нафтопродукти істотно не змінюється негайно. Середньостроково : у разі реалізації приросту ~ +2,4 ГВт ядерної генерації можливе невелике послаблення маржинального попиту на нафтопродукти у регіоні (за рахунок більшої бази безвуглецевої генерації та менших цінових «піків»).

: у разі реалізації приросту ~ ядерної генерації можливе невелике послаблення маржинального попиту на нафтопродукти у регіоні (за рахунок більшої бази безвуглецевої генерації та менших цінових «піків»). Чутливість: геополітичні рішення щодо ядерного палива (включно з обмеженнями щодо російського збагаченого урану) залишаються фактором волатильності енергоринків, але в межах нафтосегмента це радше опосередкований вплив.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com