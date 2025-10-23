Японія прискорює перезапуск АЕС: як курс Санае Такаїчі змінює енергобаланс і задає сигнали для ринку нафти

Обновлено: Октябрь 23, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Японія прискорює перезапуск АЕС: як курс Санае Такаїчі змінює енергобаланс і задає сигнали для ринку нафти

Нова прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі робить ставку на швидший перезапуск ядерних реакторів, щоб скоротити імпортну залежність та вписатися у плани декарбонізації. Курс передбачає збільшення частки атомної генерації до 20% електропостачання до 2040 року (нині <10%) після 14 перезапущених із 33 реакторів і ще 11 у процесі погодження. Паралельно уряд охолоджує підтримку великих сонячних проєктів (за участі обладнання з Китаю) та переважно відмовляється від офшорної вітроенергетики після рішення Mitsubishi припинити 3 проєкти. Призначення Рьосеї Акадзави міністром економіки, торгівлі та промисловості сигналізує готовність Токіо обговорювати розширення закупівель енергоносіїв у США, але без конкретних зобов’язань щодо $44 млрд проєкту Alaska LNG.

Ядерний прискорювач Японії та нафтогазові ринки

Контекст і цифри

  • <10% — поточна частка атомної генерації в електропостачанні Японії; ціль — 20% до 2040 року.
  • 30% — частка атомної енергії до аварії на «Фукусімі» у 2011 році.
  • 14/33 — кількість перезапущених реакторів від загальної кількості; ще 11 — у процесі погодження на перезапуск.
  • 3 — офшорні вітропроєкти, від яких відмовився Mitsubishi.
  • $44 млрд — вартість Alaska LNG, щодо якого наразі немає зобов’язань.

Політичні кроки уряду

  • Прискорення перезапусків АЕС «настільки швидко, наскільки це безпечно» — центральний інструмент зниження імпортної залежності.
  • Перегляд пріоритетів ВДЕ: зменшення підтримки великих сонячних проєктів із китаєзалежним обладнанням; переважна відмова від офшорної вітроенергетики.
  • Сигнал США: призначення Рьосеї Акадзави (перемовник у недавній торговельній угоді зі США) міністром із енергетичним портфелем та готовність до переговорів щодо збільшення закупівель американської енергії.

Можливий вплив на ринки нафти й нафтопродуктів

  • Зниження структурного попиту на нафту в електрогенерації у середньо- та довгостроковій перспективі, якщо атомна частка зросте з <10% до 20% до 2040 року. Логіка: більше безвуглецевої базової генерації — менше потреби у нафтопродуктах як у резервній/піковій генерації та менше імпортної енергоємності загалом.
  • Менша волатильність імпортного рахунку: прискорені перезапуски зменшують чутливість до зовнішніх шоків і сезонних коливань, що опосередковано тисне на премії до цін на нафтопродукти для Японії.
  • Сигнал для нафтотрейдингу АТР: якщо вектор на АЕС буде послідовним, трейдери можуть перепозиціонувати спотові та термінові потоки у бік ринків із стійкішим попитом, зменшуючи арбітражні потоки в Японію.
  • Американський фактор: потенційне розширення закупівель енергоносіїв у США підвищує роль довгих ланцюгів постачання з Північної Америки; без зобов’язань щодо Alaska LNG на $44 млрд короткостроковий ефект для нафти обмежений.
  • Відмова від частини ВДЕ-проєктів (офшорний вітер, великі сонячні) може тимчасово підтримати попит на традиційні енергоносії, але фокус на АЕС компенсує цю підтримку в середньостроковому горизонті.

Причинно-наслідкові зв’язки

  • Політика уряду
    • Прискорення перезапусків АЕС → зростання базової генераціїменше імпортної залежностіпомірніший попит на нафту/нафтопродукти для енергосектору.
    • Менше підтримки великих сонячних проєктів і офшорного вітру → короткострокова підтримка викопного попиту ↔ середньострокове зниження через АЕС.
    • Сигнал США (Акадзава) → переговори щодо збільшення закупівель енергії зі США → потенційна перебудова торгових маршрутів; без зобов’язань по Alaska LNG.
  • Ключові числа
    • <10% → 20% атомної генерації до 2040 року.
    • 14/33 реакторів уже в роботі; 11 у погодженні.
    • $44 млрд — Alaska LNG (без зобов’язань).
  • Ефекти для ринків
    • Структурний: поступове зменшення нафтозалежності електропостачання.
    • Ціновий: потенційне звуження премій і волатильності для Японії в нафтопродуктах.
    • Торгівля: корекція спотових/термінових потоків у АТР; зміна географії постачання з акцентом на США.

Ризики та невизначеності

  • Регуляторні й безпекові процедури можуть сповільнити «швидкий» перезапуск, що відсуне ефект на ринок нафти.
  • Технічні та ланцюгові обмеження у ВДЕ та постачанні обладнання (сонце/вітер) здатні змінити профіль попиту в короткому періоді.
  • Без зобов’язань щодо Alaska LNG невизначеність щодо масштабів майбутніх закупівель газу/рідких палив зі США зберігається.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2412)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: