Танкерні запаси нафти зростають через санкції США проти росії та ірану: ринок готується до профіциту

Обновлено: Ноябрь 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Танкерні запаси нафти зростають через санкції США проти росії та ірану: ринок готується до профіциту

Санкції США проти росії та ірану спричинили «безпрецедентні» обсяги сирої нафти на танкерах, що формує потенційний надлишок від 1 до 2 млн барелів на добу у 2026 році та знижує короткострокову волатильність, попри низькі наземні запаси. Ключовий драйвер невизначеності — реальна імплементація санкцій.

Світовий ринок нафти

  • Санкції США проти росії та ірану
    • Спричиняють «величезні» обсяги дезлокованої нафти, частина якої зберігається на воді (танкери).
    • Ускладнюють операції з міжнародними «дочками» підсанкційних компаній; приклад: Gunvor планує придбати міжнародний бізнес Lukoil на тлі санкцій, що робить операційну діяльність цих активів майже неможливою.
  • Танкерні запаси («oil on water»)
    • Безпрецедентний масштаб накопичення нафти на суднах підвищує ймовірність профіциту після зняття чи пом’якшення санкцій.
    • Ефект розриву логістики: амплітуда волатильності на споті зменшується завдяки «плаваючим» буферам.
  • Баланс попиту та пропозиції 2026
    • Оцінка Mercuria: пропозиція може випереджати попит до 2 млн б/д.
    • З урахуванням фактичного виконання санкцій надлишок коригується до близько 1 млн б/д.
  • Запаси
    • Наземні запаси низькі, натомість «oil on water» високий — отже, надлишок формується повільно та може вийти на ринок у найближчі місяці.
  • Невизначеність прогнозів
    • Діапазон від історичного «супернадлишку» до помірного зростання запасів у традиційно слабкому І кварталі.
    • Найбільша невідомість — ефект санкцій США на провідні російські нафтові компанії.
  • Логічні висновки
    • Якщо санкції будуть зняті, ринок швидко отримає надлишкові обсяги з танкерів → тиск на ціни вниз.
    • За жорсткої імплементації санкцій надлишок зменшиться приблизно на 1 млн б/д порівняно з максимальною оцінкою.
    • Короткостроково волатильність нижча завдяки запасам на воді; середньостроково зростає ризик різкого розбалансування у разі зміни санкційного режиму.

Коментарі

05 листопада 2025 року співзасновник Gunvor Торбйорн Тьорнквіст на конференції ADIPEC (Абу-Дабі) заявив:

«Це безпрецедентно за масштабом. Отже, якщо всі санкції зникнуть, ринок стане явно надмірно забезпеченим», — Торбйорн Тьорнквіст (Gunvor).

  • Gunvor оцінює, що «величезні обсяги» дезлокованої нафти частково тримаються на танкерах по всьому світу.
  • Операційний фон: Gunvor готується придбати міжнародний бізнес Lukoil після санкцій США проти провідних російських нафтових компаній, що зробило роботу з їхніми іноземними «доньками» вкрай складною.

На ADIPEC позицію щодо значних обсягів нафти «на воді» поділяють й інші трейдери. CEO та співзасновник Mercuria Марко Дюнанд сказав:

«Наступного року пропозиція може перевищити попит до 2 млн барелів на добу. Водночас жорсткість санкцій та їхнє виконання — «wild card» у оцінці надлишку. Ймовірно, з профіциту 2 млн б/д ми зсуваємося до приблизно 1 млн б/д» — Марко Дюнанд (Mercuria).

  • Запаси: «Наземні — низькі», але «oil on the water — високий». Надлишок формується поступово й може вийти на ринок у найближчі місяці.
  • Прогнози аналітиків: розбіг від «супернадлишку» рекордного масштабу до помірного приросту запасів в історично слабкому І кварталі.

Кількісні орієнтири

  • 2 млн б/д — потенційний профіцит пропозиції над попитом, якщо обмеження постачання не посиляться та санкції реалізуються менш жорстко.
  • ~1 млн б/дскоригований профіцит із урахуванням фактичної імплементації санкцій.
  • Безпрецедентні танкерні запаси — критичний буфер, який може швидко конвертуватися в пропозицію за пом’якшення санкцій.

Що це означає для ринку

  • Ціновий тиск вниз у разі розблокування «oil on water» і конвертації його в фізичні постачання на ринок.
  • Менша короткострокова волатильність завдяки буферизуванню нафти на танкерах, попри низькі наземні запаси.
  • Висока чутливість до регуляторних рішень щодо росії та ірану.

Джерела

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2428)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: