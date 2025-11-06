Танкерні запаси нафти зростають через санкції США проти росії та ірану: ринок готується до профіциту

Санкції США проти росії та ірану спричинили «безпрецедентні» обсяги сирої нафти на танкерах, що формує потенційний надлишок від 1 до 2 млн барелів на добу у 2026 році та знижує короткострокову волатильність, попри низькі наземні запаси. Ключовий драйвер невизначеності — реальна імплементація санкцій.
Світовий ринок нафти
- Санкції США проти росії та ірану
- Спричиняють «величезні» обсяги дезлокованої нафти, частина якої зберігається на воді (танкери).
- Ускладнюють операції з міжнародними «дочками» підсанкційних компаній; приклад: Gunvor планує придбати міжнародний бізнес Lukoil на тлі санкцій, що робить операційну діяльність цих активів майже неможливою.
- Танкерні запаси («oil on water»)
- Безпрецедентний масштаб накопичення нафти на суднах підвищує ймовірність профіциту після зняття чи пом’якшення санкцій.
- Ефект розриву логістики: амплітуда волатильності на споті зменшується завдяки «плаваючим» буферам.
- Баланс попиту та пропозиції 2026
- Оцінка Mercuria: пропозиція може випереджати попит до 2 млн б/д.
- З урахуванням фактичного виконання санкцій надлишок коригується до близько 1 млн б/д.
- Запаси
- Наземні запаси низькі, натомість «oil on water» високий — отже, надлишок формується повільно та може вийти на ринок у найближчі місяці.
- Невизначеність прогнозів
- Діапазон від історичного «супернадлишку» до помірного зростання запасів у традиційно слабкому І кварталі.
- Найбільша невідомість — ефект санкцій США на провідні російські нафтові компанії.
- Логічні висновки
- Якщо санкції будуть зняті, ринок швидко отримає надлишкові обсяги з танкерів → тиск на ціни вниз.
- За жорсткої імплементації санкцій надлишок зменшиться приблизно на 1 млн б/д порівняно з максимальною оцінкою.
- Короткостроково волатильність нижча завдяки запасам на воді; середньостроково зростає ризик різкого розбалансування у разі зміни санкційного режиму.
Коментарі
05 листопада 2025 року співзасновник Gunvor Торбйорн Тьорнквіст на конференції ADIPEC (Абу-Дабі) заявив:
«Це безпрецедентно за масштабом. Отже, якщо всі санкції зникнуть, ринок стане явно надмірно забезпеченим», — Торбйорн Тьорнквіст (Gunvor).
- Gunvor оцінює, що «величезні обсяги» дезлокованої нафти частково тримаються на танкерах по всьому світу.
- Операційний фон: Gunvor готується придбати міжнародний бізнес Lukoil після санкцій США проти провідних російських нафтових компаній, що зробило роботу з їхніми іноземними «доньками» вкрай складною.
На ADIPEC позицію щодо значних обсягів нафти «на воді» поділяють й інші трейдери. CEO та співзасновник Mercuria Марко Дюнанд сказав:
«Наступного року пропозиція може перевищити попит до 2 млн барелів на добу. Водночас жорсткість санкцій та їхнє виконання — «wild card» у оцінці надлишку. Ймовірно, з профіциту 2 млн б/д ми зсуваємося до приблизно 1 млн б/д» — Марко Дюнанд (Mercuria).
- Запаси: «Наземні — низькі», але «oil on the water — високий». Надлишок формується поступово й може вийти на ринок у найближчі місяці.
- Прогнози аналітиків: розбіг від «супернадлишку» рекордного масштабу до помірного приросту запасів в історично слабкому І кварталі.
Кількісні орієнтири
- 2 млн б/д — потенційний профіцит пропозиції над попитом, якщо обмеження постачання не посиляться та санкції реалізуються менш жорстко.
- ~1 млн б/д — скоригований профіцит із урахуванням фактичної імплементації санкцій.
- Безпрецедентні танкерні запаси — критичний буфер, який може швидко конвертуватися в пропозицію за пом’якшення санкцій.
Що це означає для ринку
- Ціновий тиск вниз у разі розблокування «oil on water» і конвертації його в фізичні постачання на ринок.
- Менша короткострокова волатильність завдяки буферизуванню нафти на танкерах, попри низькі наземні запаси.
- Висока чутливість до регуляторних рішень щодо росії та ірану.
Джерела
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com