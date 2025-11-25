JP Morgan та Goldman Sachs попереджають: світовий ринок нафти може увійти в епоху дешевої сировини до 2027 року

Світовий ринок нафти входить у фазу глибокого надлишку пропозиції: JP Morgan попереджає, що Brent до 2027 року може опуститися в діапазон 30–39 доларів США за барель, тоді як Goldman Sachs очікує середню ціну WTI на рівні 53 долари США за барель у 2026 році при профіциті ринку на 2 млн барелів на добу та радить інвесторам уже зараз відкривати короткі позиції по нафті; поступове вичерпання хвилі пропозиції у 2026 році та ймовірне врегулювання війни в Україні можуть перезапустити балансування ринку в 2027 році, але за нижчих цінових рівнів.

Сценарії ринку нафти до 2027 року за оцінками JP Morgan та Goldman Sachs

1. Прогноз JP Morgan: Brent може перейти в ціновий коридор «30-х» доларів

JP Morgan очікує, що міжнародний бенчмарк Brent до 2027 року може знизитися до діапазону 30–39 доларів США за барель на тлі надмірної надлишкової пропозиції на світовому ринку.

Ціновий орієнтир: потенційне падіння Brent до «30-х» доларів за барель до 2027 року.

потенційне падіння Brent до «30-х» доларів за барель до 2027 року. Ключовий драйвер: «oversupply» — ринок може бути переповнений пропозицією , що тисне на котирування.

«oversupply» — ринок може бути , що тисне на котирування. Поточна динаміка: від початку року ціна Brent вже знизилася на 14% .

від початку року ціна Brent вже знизилася на . Фіксована позначка на момент публікації: близько 62,59 долара США за барель у понеділок вранці.

Ці цінові рівні формуються на тлі очікування ринком новин з відновлених переговорів щодо миру в Україні, що додає до цінового тренду геополітичну невизначеність.

2. Реакція ринку та вплив фактору миру в Україні

Поточна стабілізація Brent біля позначки 62,59 долара за барель пов’язана не лише з фундаментальними чинниками, а й з очікуваннями щодо розвитку мирного процесу в Україні.

Дипломатичний контекст: Сполучені Штати та Україна провели в неділю в Женеві переговори, які обидві сторони охарактеризували як «надзвичайно продуктивні».

Сполучені Штати та Україна провели в неділю в Женеві переговори, які обидві сторони охарактеризували як «надзвичайно продуктивні». Подальші кроки: сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над «уточненим мирним планом», запропонованим США минулого тижня.

Переговори були «надзвичайно продуктивними», і сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над «уточненим» мирним планом, який США запропонували минулого тижня, — йдеться в спільному описі позицій США та України.

Можливе досягнення миру в Україні може стати окремим ціновим фактором для енергетичного ринку:

Санкційний канал впливу: пом’якшення частини санкцій та обмежень щодо росії, за оцінками аналітиків, могло б посилити пропозицію енергоресурсів на світовому ринку.

пом’якшення частини санкцій та обмежень щодо росії, за оцінками аналітиків, могло б посилити на світовому ринку. Ефект на ціни: збільшення доступності російської нафти та нафтопродуктів теоретично може додатково знизити ціни на тлі вже існуючого надлишку пропозиції.

3. Оцінка Goldman Sachs: профіцит у 2 млн барелів на добу та «шорт» як базова стратегія

Goldman Sachs детальніше описує кількісну картину майбутнього профіциту на ринку нафти, зосереджуючись на американському бенчмарку WTI.

Середня ціна WTI у 2026 році: прогнозується на рівні 53 долари США за барель .

прогнозується на рівні . Профіцит ринку у 2026 році: близько 2 млн барелів на добу в середньому.

близько в середньому. Стратегія для інвесторів: Goldman Sachs вважає, що ціни на нафту мають подальший потенціал зниження «у короткостроковій перспективі» і рекомендує інвесторам продавати нафту.

Ціни на нафту, за нашою базовою оцінкою, йдуть до подальшого зниження, і інвесторам варто зараз відкривати короткі позиції по нафті, — наголосив Дан Стрейвен, співкерівник глобальних досліджень товарних ринків у Goldman Sachs.

Таким чином, для 2026 року формується сценарій, у якому ринок перебуває в стані суттєвого надлишку пропозиції, а ціновий тренд залишається низхідним. У цій структурі:

WTI: зафіксований як бенчмарк з цільовою середньорічною ціною 53 дол./бар.

зафіксований як бенчмарк з цільовою середньорічною ціною Brent: у прогнозі JP Morgan потенційно прямує до 30–39 дол./бар. у 2027 році.

у прогнозі JP Morgan потенційно прямує до у 2027 році. Інвестори: отримують чіткий сигнал від Goldman Sachs про доцільність коротких позицій, поки діє хвиля надлишкової пропозиції.

4. Структура пропозиції: хвиля з боку OPEC+ та виробників Америки

Поточний надлишок на ринку нафти формується за рахунок одночасного нарощування видобутку декількома групами гравців.

OPEC+: зберігає суттєві обсяги видобутку, що підтримує високий рівень глобальної пропозиції.

зберігає суттєві обсяги видобутку, що підтримує високий рівень глобальної пропозиції. Виробники з Америки: країни поза OPEC, розташовані в регіонах Північної та Південної Америки, додають значні додаткові обсяги.

країни поза OPEC, розташовані в регіонах Північної та Південної Америки, додають значні додаткові обсяги. Синхронізація хвилі: сукупний ефект OPEC+ та неоПЕКівських виробників з Америки створює «велику хвилю пропозиції», яка проходить через ринок у найближчі роки.

Goldman Sachs описує 2026 рік як завершальний етап цієї хвилі:

2026 рік стане останнім роком великої хвилі збільшення пропозиції нафти, яку ринку ще належить «переварити», — зазначив Дан Стрейвен з Goldman Sachs.

Такий підхід структурує очікування:

Короткостроково (до 2026 року включно): високий рівень пропозиції, профіцит у 2 млн барелів на добу, тиск на котирування.

високий рівень пропозиції, профіцит у 2 млн барелів на добу, тиск на котирування. Середньостроково (2027 рік): завершення хвилі збільшення видобутку, поступове балансування ринку.

завершення хвилі збільшення видобутку, поступове балансування ринку. Цінова база: балансування може відбуватися вже на нижчому рівні цін, з урахуванням можливого діапазону 30–39 дол./бар. для Brent.

5. Перспектива 2027 року: плавне балансування після великої хвилі пропозиції

Обидві інвестиційні банки, JP Morgan і Goldman Sachs, узгоджено вказують на 2027 рік як на рубіж, коли ринок нафти має шанс повернутися до рівноваги після потужної хвилі нарощування пропозиції.

Рік перелому: 2027-й описується як момент «rebalance» — ринок відходить від фази надлишкової пропозиції.

2027-й описується як момент — ринок відходить від фази надлишкової пропозиції. Завершення хвилі: 2026-й вважається останнім роком великої хвилі пропозиції , яку ринок має пройти, перш ніж знайти нову рівновагу.

2026-й вважається , яку ринок має пройти, перш ніж знайти нову рівновагу. Роль Brent: сценарій JP Morgan із переходом Brent до «30-х» доларів створює новий, нижчий ціновий базис для балансування.

Структурно це можна подати як своєрідну інтелектуальну карту періоду до 2027 року:

2024–2025 роки: початкова стадія хвилі надлишкової пропозиції, падіння цін на Brent на 14% від початку року та стабілізація біля 62,59 дол./бар. на момент публікації.

початкова стадія хвилі надлишкової пропозиції, падіння цін на Brent на 14% від початку року та стабілізація біля 62,59 дол./бар. на момент публікації. 2026 рік: Профіцит близько 2 млн барелів на добу (оцінка Goldman Sachs). Переважання низхідного цінового тренду. Рекомендація «short oil» як базова інвестиційна стратегія.

2027 рік: Завершення великої хвилі пропозиції з боку OPEC+ та виробників з Америк. Ребалансування ринку після «переварювання» надлишкових обсягів. Можливе встановлення нового цінового коридору для Brent у межах 30–39 дол./бар.



6. Санкції проти росії та їх потенційний перегляд

Окремим блоком інтелектуальної карти ринку нафти виступає геополітичний фактор, пов’язаний з війною в Україні та санкціями проти росії.

Поточний стан: санкції та обмеження проти російського енергетичного сектора обмежують обсяги офіційної пропозиції на світовому ринку.

санкції та обмеження проти російського енергетичного сектора обмежують обсяги офіційної пропозиції на світовому ринку. Мирний сценарій: потенційне досягнення миру в Україні, як зазначають аналітики, може призвести до часткового послаблення санкційних режимів .

потенційне досягнення миру в Україні, як зазначають аналітики, може призвести до . Ефект на ціну: додаткові обсяги нафти з росії здатні: посилити існуючий надлишок пропозиції; підсилити низхідний тиск на ціни; забезпечити ще більш глибоке та тривале котирування в нижньому ціновому діапазоні.

додаткові обсяги нафти з росії здатні:

Узгодження цього геополітичного блоку з прогнозами JP Morgan і Goldman Sachs посилює сценарій дешевої нафти до 2027 року, створюючи ще один рівень причинно-наслідкових зв’язків у структурі ринку.

7. Висновки

Зведення прогнозів JP Morgan і Goldman Sachs у єдине дозволяє окреслити кілька стратегічних висновків для учасників енергетичних ринків та формувачів політики.

Висока ймовірність тривало низьких цін: комбінація надлишкової пропозиції, можливого розмороження частини російського експорту та завершення хвилі збільшення видобутку в 2026 році свідчить на користь періоду дешевої нафти з перспективою Brent у «30-х» доларах.

комбінація надлишкової пропозиції, можливого розмороження частини російського експорту та завершення хвилі збільшення видобутку в 2026 році свідчить на користь періоду з перспективою Brent у «30-х» доларах. Ризики для експортерів: країни-експортери нафти мають враховувати сценарій, коли: експортні доходи суттєво знижуються; бюджетна політика потребує адаптації до нижчої цінової бази на середньостроковому горизонті; конкуренція між постачальниками посилюється, зокрема через можливе повернення на ринок частини російських обсягів.

країни-експортери нафти мають враховувати сценарій, коли: Можливості для імпортерів: для країн-імпортерів дешевого енергоресурсу відкривається вікно: для зниження витрат у паливно-енергетичному балансі; для структурних реформ у напрямі енергоефективності та диверсифікації; для формування стратегічних резервів за нижчими цінами.

для країн-імпортерів дешевого енергоресурсу відкривається вікно: Інвестиційні рішення: рекомендація Goldman Sachs «short oil» відображає домінування низхідних очікувань щодо цін принаймні до кінця 2026 року.

У підсумку, ринок нафти до 2027 року, окреслений JP Morgan і Goldman Sachs, показує системний перехід до нової рівноваги з нижчими цінами, який зумовлений поєднанням надлишкової пропозиції, можливої трансформації санкційної політики та завершенням великої хвилі нарощування видобутку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com