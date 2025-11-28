Ринок бензину Північно-Західної Європи стискається, тоді як МТБЕ пом’якшується на тлі збільшення постачань

Ринок бензину Північно-Західної Європи входить у грудень у режимі дефіциту: зниження запасів у ARA-хабі з 1,22 млн т до 975 тис. т, активний витік європейського ресурсу до Західної Африки та розширений спред бензин-нафта підтримують ціни, тоді як сегмент МТБЕ демонструє ознаки пом’якшення маржі на тлі прибуття нових партій і збереження високих внутрішніх цін у Китаї.

Напруженості ринку бензину та динаміки МТБЕ в Північно-Західній Європі

1. Структурний дефіцит бензину в Північно-Західній Європі

Фундаментальні показники свідчать про те, що ринок бензину Північно-Західної Європи залишається жорстко збалансованим на користь продавця. Обмежена доступність тоннажу й вже законтрактовані обсяги на першу половину грудня підтримують високий ціновий рівень.

Учасники ринку відзначають, що потреби в бензині на першу половину грудня вже покрито , що посилює тиск на наявні спотові обсяги.

, що посилює тиск на наявні спотові обсяги. Європейський трейдер наголошує на відсутності вільного ресурсу на початок грудня:

«Північ на першу половину грудня у дефіциті. Не думаю, що буде якийсь рух: усе вже продано на початок грудня», — європейський трейдер

Недостатня доступність тоннажу додатково обмежує можливості швидкого перерозподілу фізичних обсягів і сприяє збереженню жорстких цінових умов.

Вже виконані програми постачання на першу половину грудня вказують на те, що будь-який додатковий попит у регіоні буде змушений конкурувати за обмежені спотові обсяги, посилюючи ціновий тиск.

2. Запаси в ARA

Динаміка запасів у хабі Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA) демонструє послідовне скорочення доступного ресурсу бензину.

Запаси бензину в ARA-хабі на 20 листопада становили 975 000 т .

становили . Тижнем раніше вони скоротилися ще на 0,5% у тижневому вимірі.

у тижневому вимірі. Порівняно з позицією 2 жовтня запаси впали з рівня 1,22 млн т до 975 тис. т.

Таким чином, з початку жовтня ринок втратив близько 245 тис. т запасів бензину в ARA-хабі, що є кількісним підтвердженням посилення дефіциту.

Поступове, але стабільне зниження запасів у ARA відображає тривалий період, коли попит випереджає відновлення пропозиції, що підтримує поточний «тугий» баланс ринку.

3. Витік європейського ресурсу до Західної Африки

Окремим драйвером дефіциту в Північно-Західній Європі виступає активний експорт бензину до Західної Африки.

Ринкові джерела відзначають « значний обсяг європейського продукту, що прямує до Західної Африки » на тлі: підвищеного попиту в період Різдва, прагнення імпортерів «бути покритими» на святковий період.

» на тлі: Європейський трейдер описує ситуацію так:

«Багато [європейського] продукту прямує до Західної Африки, підвищений попит у різдвяний період, і люди хочуть бути покритими», — європейський трейдер

Широкий спред бензин-нафта стимулює активне блендування, що дозволяє учасникам ринку монетизувати премію бензину над нафтовою фракцією:

«За широкого спреду бензин-нафта люди мотивовані до блендування», — європейський трейдер

Посилений попит із боку Західної Африки й вигідна маржа для блендування створюють ефект «пилососа», що витягує додаткові обсяги з європейського ринку й посилює локальну напруженість пропозиції.

4. Послаблення в сегменті МТБЕ

На тлі жорсткого ринку бензину сегмент МТБЕ демонструє більш м’які очікування щодо цін, попри збереження базового попиту до кінця року.

Деякі компоненти для блендування, зокрема МТБЕ , можуть зазнавати цінової ерозії , оскільки рівні пропозиції збільшуються .

, можуть зазнавати , оскільки . Європейський ринок МТБЕ відчув певне полегшення завдяки: обговоренням п’яти суден з МТБЕ, з яких три прямували до ARA , ще два — до Середземномор’я .

завдяки: Ці очікувані постачання послабили тиск у регіоні, тоді як загальний попит залишався стабільним перед завершенням року.

На відміну від базового ринку бензину, де домінує дефіцит, ринок МТБЕ демонструє ознаки випрямлення пропозиції, що може зумовити обмеження цінового зростання або навіть корекцію.

5. Роль Китаю та латинської Америки в ціноутворенні МТБЕ

На європейський баланс МТБЕ впливають як трансокеанські потоки, так і внутрішні ціни в Китаї.

Трейдери повідомляють про появу заявок на МТБЕ з відстроченим прибуттям до Європи з Китаю , що може свідчити про: перші ознаки апетиту до поповнення запасів у Європі, готовність ринку розглядати нові імпортні потоки.

, що може свідчити про: Водночас арбітраж залишається переважно нереалізованим , адже: внутрішні ціни в Китаї залишаються високими, вони підтримані, зокрема, тендерами до Латинської Америки , які обговорювалися в день спостереження.

, адже: Покупець зазначає, що така конфігурація обмежує ймовірність більш конкурентоспроможних пропозицій МТБЕ до Європи.

Хоча попит на поповнення європейських запасів МТБЕ проявляється через заявки на майбутні постачання з Китаю, стійко високі внутрішні ціни в Китаї та альтернативний попит із Латинської Америки стримують повноцінне відкриття арбітражного вікна в Європу.

6. Ціни на МТБЕ та премія до бензину

Останні доступні оцінки цін відбивають поєднання локальної напруженості в бензиновому комплексі та дещо охолодженого спотового інтересу до МТБЕ.

Спотові європейські ціни на МТБЕ оцінено на рівні 801,25 дол./т FOB ARA станом на 24 листопада .

. Це на 3,75 дол./т вище , ніж 21 листопада, що корелює зі зміцненням базового бензинового комплексу .

, ніж 21 листопада, що корелює зі . Втім, спотовий інтерес до МТБЕ уповільнився : під час процесу оцінки Platts Market on Close не було зафіксовано торговельної активності .

: Platts (частина S&P Global Energy) оцінила премію європейського МТБЕ FOB ARA до ф’ючерсного свопу Eurobob на перший місяць на рівні 164,75 дол./т станом на 24 листопада , що: відповідає рівню 21 листопада , вказує на стабілізацію премії, попри коливання базової ціни.

на рівні , що:

Ціна МТБЕ в ARA відображає вплив сильного бензинового ринку, однак стабільна премія до свопу Eurobob та відсутність активного спотового торгу сигналізують, що учасники ринку обережно оцінюють ризики потенційної ерозії маржі на тлі зростаючої пропозиції.

7. Узагальнення

Сукупність наведених кількісних і якісних факторів дозволяє описати логіку розвитку ринку бензину та МТБЕ в Північно-Західній Європі як цілісну «карту причин і наслідків».

Скорочення запасів у ARA з 1,22 млн т до 975 тис. т → підтверджує вже тривалий період дефіциту в регіоні, → підсилює чутливість ринку до будь-яких зовнішніх шоків.

з 1,22 млн т до 975 тис. т Робастний попит Західної Африки та прагнення імпортерів «бути покритими» на період свят → збільшують відтік європейського бензину з регіону, → звужують доступні спотові обсяги для європейських покупців.

та прагнення імпортерів «бути покритими» на період свят Широкий спред бензин-нафта → стимулює блендування, → збільшує попит на компоненти, але водночас підтримує цінову «надбудову» над базовою нафтовою фракцією.

Збільшення постачань МТБЕ (п’ять суден до ARA та Середземномор’я) → послаблює локальний тиск на ринок компонентів, → створює умови для потенційної корекції цін, якщо попит не зростатиме синхронно.

Стійко високі внутрішні ціни на МТБЕ в Китаї та попит із Латинської Америки → утримують арбітраж до Європи переважно закритим, → перешкоджають появі більш дешевих імпортних потоків у короткостроковій перспективі.

Поточна конфігурація цін — 801,25 дол./т FOB ARA з премією 164,75 дол./т до front-month Eurobob → віддзеркалює напруженість бензинового комплексу, → але стабільність премії й слабший спотовий інтерес вказують на обережні очікування ринку щодо подальшого зростання.

— 801,25 дол./т FOB ARA з премією 164,75 дол./т до front-month Eurobob

Висновок

Бензиновий ринок Північно-Західної Європи зберігає структурний дефіцит на старті грудня, що підтверджується зниженням запасів і високим експортним попитом із Західної Африки. Водночас сегмент МТБЕ переходить у фазу потенційного послаблення цінової напруги через надходження додаткових обсягів та обмежені можливості арбітражу з Китаю, за умов збереження базового попиту до кінця року. Така конфігурація формує складну «карту» ринку, де баланс між дефіцитом бензину та пом’якшенням у компонентах стане ключовим фактором для цінових трендів у найближчій перспективі.

