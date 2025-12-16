Ціни на російську нафту впали до мінімуму з початку повномасштабної війни проти України

Вартість російської сирої нафти за останні три місяці скоротилася на 28% і опустилася приблизно до 40 доларів США за барель. Посилення санкцій США, зростання дисконту до Brent та зниження світових цін різко зменшують бюджетні доходи кремля, формуючи нові ризики для нафтового ринку та енергетичної логістики.
Падіння цін, санкційний тиск і наслідки для ринку
Динаміка цін і експорт
- Близько 40 доларів США за барель отримує росія за нафту, що відвантажується з портів Чорного моря, Балтійського моря та далекосхідного порту Козьміно.
- Це найнижчий рівень з початку вторгнення в Україну у 2022 році.
- За оцінками Bloomberg, ціни на російську нафту впали на 28% за три місяці.
Санкції та дисконт до Brent
- Після санкцій США проти Rosneft та Lukoil дисконт російської нафти до Brent істотно розширився.
- Дисконт сорту Urals до Brent досяг найвищого рівня з травня 2023 року.
- Зниження котирувань Brent пов’язане з очікуваннями можливого мирного врегулювання в Україні та побоюваннями глобального надлишку пропозиції.
Бюджетні наслідки для росії
- Нафта й газ залишаються найбільшим джерелом доходів бюджету кремля, який фінансує війну проти України.
- У грудні доходи від нафти й газу можуть скоротитися майже на 50% у річному вимірі.
- Очікуваний обсяг надходжень — 5,15 млрд доларів США (410 млрд рублів), що є мінімумом з серпня 2020 року.
- Попередній аналогічний рівень — 5,1 млрд доларів США — фіксувався під час пандемії, коли попит на нафту різко впав.
Фактори додаткового тиску
- Зміцнення рубля, що зменшує експортні доходи в національній валюті.
- Подальше розширення санкційного режиму проти ключових виробників і експортерів.
Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів
- Диверсифікація джерел постачання для імпортерів з метою зменшення залежності від санкційних ризиків.
- Зростання ролі логістичної стійкості та альтернативних маршрутів у разі блокад або масованих ударів по інфраструктурі.
- Актуалізація підходів до стратегічних запасів нафти й нафтопродуктів.
Захист критичної інфраструктури
- Посилення військової складової захисту портів і терміналів.
- Необхідність інвестицій у розосереджену інфраструктуру та резервні потужності.
- Розвиток механізмів страхування ризиків і регуляторних стимулів для зниження концентрації постачання.
Зміни у ціноутворенні
- Збільшення ролі дисконту як ключового елементу структури ціни.
- Скорочення маржі виробників під тиском санкцій і конкуренції.
- Потенційний перегляд податкової політики для компенсації втрат бюджету.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com