Іран на межі революції: ризики для нафтових ринків

Масові протести в Ірані, що тривають понад два тижні та охопили десятки міст країни з населенням близько 90 млн осіб, створюють ризик політичного зламу, який може радикально змінити баланс сил на Близькому Сході та ситуацію на світових енергетичних ринках. Ринки вже реагують: ціна Brent зросла більш ніж на 5% і перевищила 63 долари за барель на тлі побоювань перебоїв постачання з одного з ключових виробників ОПЕК.
Іранські протести та енергетичний фактор
Масштаб і динаміка протестів
- Демонстрації тривають з кінця грудня 2025 року та, за окремими оцінками, зібрали сотні тисяч людей.
- За даними правозахисників, за два тижні загинуло понад 500 протестувальників, понад 10 000 осіб заарештовано.
- Протести були спровоковані валютною кризою, економічним колапсом та інфляцією, але швидко набули чітко політичного характеру.
- Влада вдалася до блокування інтернету та мобільного зв’язку, а також жорсткого силового придушення.
Нафтовий вимір кризи
- Іран є четвертим за обсягами виробником нафти в ОПЕК, що робить будь-яку дестабілізацію критично важливою для світового ринку.
- Поки що ознак скорочення експорту сирої нафти немає, а ключова нафтодобувна провінція Хузестан не повідомляла про масштабні заворушення.
- Опозиційний діяч Реза Пехлеві закликав працівників нафтового сектору до страйків. Аналогічні страйки у 1978 році стали одним з вирішальних факторів падіння монархії.
Геополітичні ризики
Роль США та військовий фактор
- Адміністрація США розглядає варіанти військових ударів по Ірану, що підтверджується брифінгами для президента.
- Ринки враховують ризик, що США можуть скористатися хаосом для спроби зміни режиму, як це сталося нещодавно у Венесуелі.
- Іран заявив, що у разі нападу американські об’єкти в регіоні та Ізраїль стануть легітимними цілями.
Регіональні наслідки
- Країни Перської затоки побоюються хаосу та вакууму влади, який може бути небезпечнішим за збереження чинного режиму.
- Іран зберігає потужний арсенал балістичних ракет та підтримку силових структур, включно з Корпусом вартових Ісламської революції.
- Падіння режиму стало б серйозним ударом по позиціях росії, яка втратила б ще одного ключового союзника.
Можливі сценарії розвитку подій
- Короткострокова ескалація: зростання насильства, ризики для інфраструктури та судноплавства в регіоні.
- Обмежені зміни: кадрові перестановки або військовий переворот без демонтажу системи.
- Революційний сценарій: малоймовірний у короткій перспективі через страх суспільства перед хаосом, але потенційно найбільш дестабілізуючий.
«Це найбільший момент для Ірану з 1979 року. Режим перебуває у вкрай складному становищі, а ключовим драйвером кризи є економіка», — Вільям Ушер, колишній аналітик ЦРУ.
Наслідки для нафтових ринків
- Ціни: подальше зростання котирувань у разі навіть часткових перебоїв постачання.
- Волатильність: підвищена нервозність трейдерів та зростання страхових премій.
- Стратегічні ризики: загроза атаки на нафтогазову інфраструктуру в регіоні.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg