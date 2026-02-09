«Сірий носоріг» енергетичної безпеки Європи: низькі запаси газу на тлі ризику війни США та Ірану

Європейський Союз увійшов у лютий 2026 року з найнижчими за кілька років запасами газу. Водночас різко зросла ймовірність масштабного військового зіткнення на Близькому Сході. Поєднання цих факторів формує системний ризик для енергетичної безпеки, який є добре видимим, але тривалий час ігнорувався.

Енергетична вразливість, яку всі бачать

У геополітичному аналізі ризиків термін «Gray Rhino» («сірий носоріг») означає високоймовірну подію з масштабними наслідками, яка є очевидною, але з різних причин не отримує належної уваги з боку політиків та ринків.

На відміну від «чорного лебедя» — непередбачуваної події, «сірий носоріг» буквально мчить назустріч. Його видно, чути і є час зреагувати. Але реакції немає.

Критично низькі запаси газу в ЄС

Станом на 9 лютого 2026 року середній рівень заповненості підземних газових сховищ Європейського Союзу становить близько 36%.

Це найнижчий показник для цієї пори року з зими 2021–2022 років .

. Саме тоді Європа ще значною мірою залежала від трубопровідного газу з росії.

Низький рівень запасів означає обмежений запас міцності перед завершенням опалювального сезону та наповненням сховищ улітку.

Небезпечний збіг у часі

Особливу загрозу становить те, що рекордно низькі запаси газу збігаються у часі з безпрецедентним зростанням ризику військової ескалації між США та Іраном.

Попри початок дипломатичних переговорів 6 лютого в Омані, військова активність Сполучених Штатів у регіоні свідчить про підготовку до силового сценарію.

Військова мобілізація США навколо Ірану

За наявною інформацією, масштаб і структура американської присутності мають чітко виражений оборонно-наступальний характер:

Авіаносна ударна група USS Abraham Lincoln , перекинута з Південно-Китайського моря, діє у Північній частині Аравійського моря.

, перекинута з Південно-Китайського моря, діє у Північній частині Аравійського моря. У зоні відповідальності CENTCOM перебуває понад десяток військових кораблів США .

. Супутникові знімки фіксують розміщення десятків літаків: ударної авіації; розвідки, спостереження та рекогностування (ISR); засобів радіоелектронної боротьби; пошуково-рятувальних підрозділів.

Це може свідчити про підготовку операцій у зоні захищеного повітряного простору.

Сигнал, який важко ігнорувати

Найбільш показовим елементом є перекидання систем протиракетної оборони:

Повідомляється про передислокацію батарей THAAD до Йорданії, Кувейту, Бахрейну, Саудівської Аравії та Катару.

до Йорданії, Кувейту, Бахрейну, Саудівської Аравії та Катару. Системи Patriot підтверджено розміщені на авіабазі Аль-Удейд у Катарі.

підтверджено розміщені на авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Армія США має лише вісім діючих батарей THAAD, що робить їх використання надзвичайно вибірковим.

«Переміщення Patriot і THAAD є дуже дорогим. Імовірність того, що їх застосують, суттєво зростає», — Сет Джонс, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Чому це критично для енергетики Європи

Будь-яка масштабна ескалація навколо Ірану:

підвищує ризик перебоїв у глобальних ланцюгах енергопостачання;

може вплинути на морську логістику та страхування;

посилює ціновий тиск на газ і нафту саме тоді, коли Європа має мінімальний запас маневру.

Таким чином, ситуація повністю відповідає логіці «сірого носорога»: загроза очевидна, наслідки потенційно масштабні, але превентивні рішення залишаються обмеженими.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ICIS