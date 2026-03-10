Країни G7 не поспішають відкривати стратегічні резерви нафти попри різкий стрибок цін

Країни G7 не поспішають відкривати стратегічні резерви нафти попри різкий стрибок цін

Країни «Великої сімки» дійшли попереднього консенсусу не використовувати стратегічні резерви нафти одразу після різкого зростання світових цін. Стрибок вартості нафти був спричинений війною США та Ізраїлю проти Ірану. Попри готовність застосувати інструмент резервів для стабілізації ринку, уряди G7 вирішили спершу провести додатковий аналіз ситуації. Це рішення свідчить про обережну позицію ключових економік щодо втручання у баланс світового ринку нафти.

Геополітичний шок і реакція найбільших економік

  • Різке зростання світових цін на нафту сталося після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.
  • На тлі нічного стрибка котирувань міністри фінансів країн G7 провели термінову телеконференцію, щоб обговорити можливу реакцію на ринку енергоресурсів.
  • Основна тема обговорення — чи потрібно випускати стратегічні запаси нафти для стабілізації глобального ринку.

Поточна позиція G7 щодо стратегічних запасів

  • За підсумками консультацій сформувався широкий консенсус не відкривати резерви нафти негайно.
  • Учасники переговорів погодилися, що країни G7 готові застосувати стратегічні резерви, якщо це буде необхідно для підтримки світового енергетичного постачання.
  • Водночас рішення про фактичне використання запасів відкладено до завершення додаткового аналізу ринку.

Логіка обережності на нафтовому ринку

  • Учасники переговорів підкреслили, що питання полягає не у відмові від використання резервів, а у виборі правильного моменту.
  • Поточна позиція полягає у тому, що потрібно більше аналітики щодо впливу конфлікту на баланс світового ринку нафти.
  • Такий підхід дозволяє уникнути передчасного втручання, яке може зменшити ефективність стратегічних запасів у разі подальшої ескалації.

«Існував широкий консенсус. Йдеться не про те, що хтось був проти — питання лише у часі. Потрібно більше аналізу», — заявив представник G7, обізнаний з перебігом переговорів.

Подальші етапи ухвалення рішення

  • Обговорення питання продовжать міністри енергетики G7, які мають провести окрему телеконференцію.
  • Пізніше цього тижня тему розглядатимуть також лідери держав «Великої сімки».
  • Фінальне рішення щодо можливого використання стратегічних запасів, за словами джерела, ймовірно ухвалюватимуть саме глави держав.

Країни, що формують рішення

  • До складу G7 входять:
  • США
  • Канада
  • Японія
  • Італія
  • Велика Британія
  • Німеччина
  • Франція

Висновки для ринку нафти

  • Різке зростання цін на нафту стало прямою реакцією ринку на новий військовий конфлікт на Близькому Сході.
  • Попри готовність застосувати стратегічні запаси, країни G7 обрали тактику очікування, щоб оцінити реальний масштаб ризиків для глобального постачання нафти.
  • Це свідчить про те, що великі економіки прагнуть зберегти стратегічні резерви як інструмент для можливого більш глибокого енергетичного шоку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

