Ціни на нафту обвалилися більш ніж на 5% на тлі сигналів деескалації на Близькому Сході

Світові ціни на нафту різко знизилися під час ранкових торгів в Азії 25 березня після хвилі геополітичних новин та несподіваного зростання запасів у США. Попри оптимізм щодо можливого перемир’я між США та Іраном, ринок залишається нестабільним через збереження військових ризиків і фізичного дефіциту нафти.

Що відбувається на ринку нафти: різке падіння після пікової волатильності

Нафтовий ринок пережив різкий розворот після стрімкого зростання напередодні. Основні еталонні марки нафти втратили понад 5% вартості:

  • WTI (West Texas Intermediate) — американський еталон — знизився до $87,51 за барель (-5,24%)
  • Brent — глобальний орієнтир — впав нижче психологічної позначки $100 до $98,03 (-6,08%)

Психологічний рівень $100 за барель для Brent традиційно сприймається як сигнал високих цінових ризиків для економіки.

Причини падіння: дипломатія та запаси

  • Ознаки можливої деескалації конфлікту на Близькому Сході
  • Інформація про переданий США мирний план Ірану
  • Сигнали про можливе тимчасове перемир’я строком до одного місяця
  • Несподіване зростання запасів нафти та бензину у США за даними API (American Petroleum Institute)

Геополітика як ключовий драйвер волатильності

Останні 48 годин стали прикладом екстремальної нестабільності ринку:

  • Ціни різко зросли після погроз Дональда Трампа знищити енергетичну інфраструктуру Ірану
  • Потім впали після заяви про можливе досягнення домовленостей

Переговори просуваються, і Іран «починає говорити розумно» — Дональд Трамп

Водночас Іран офіційно заперечує факт прямих переговорів.

Ормузька протока: фактор стабілізації чи тимчасовий сигнал

Іран додатково вплинув на ринок, повідомивши Міжнародну морську організацію про можливість проходу «неворожих суден» через Ормузьку протоку за координації з іранською стороною.

  • Ормузька протока — ключовий маршрут для транспортування близько 20% світової нафти
  • Будь-які сигнали щодо її відкритості чи блокади суттєво впливають на ціни

Попри падіння цін — ризики залишаються високими

Незважаючи на короткострокове зниження котирувань, фундаментальні ризики не зникли:

  • Пентагон готує перекидання підрозділів 82-ї повітряно-десантної дивізії на Близький Схід
  • Ізраїль розглядає розширення операцій проти Хезболли, включно з наземною фазою в Південному Лівані
  • Зафіксовано атаку дронів на паливний резервуар в аеропорту Кувейту

Ці фактори свідчать про те, що ринок реагує на очікування, а не на фактичне зниження напруженості.

Фізичний ринок: дефіцит попри падіння цін

  • Ринок фізичних постачань продовжує стикатися з дефіцитом ресурсів
  • Це створює розрив між фінансовими котируваннями та реальною доступністю нафти

Висновки: короткостроковий оптимізм проти довгострокових ризиків

  • Падіння цін зумовлене очікуваннями дипломатичного прориву, а не фактичними змінами ситуації
  • Ринок залишається вразливим до будь-яких військових ескалацій
  • Зростання запасів у США тимчасово посилило тиск на ціни, особливо для WTI
  • Фактор Ормузької протоки залишається ключовим для глобального балансу постачання

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

