Ціни на нафту обвалилися більш ніж на 5% на тлі сигналів деескалації на Близькому Сході

Світові ціни на нафту різко знизилися під час ранкових торгів в Азії 25 березня після хвилі геополітичних новин та несподіваного зростання запасів у США. Попри оптимізм щодо можливого перемир’я між США та Іраном, ринок залишається нестабільним через збереження військових ризиків і фізичного дефіциту нафти.
Що відбувається на ринку нафти: різке падіння після пікової волатильності
Нафтовий ринок пережив різкий розворот після стрімкого зростання напередодні. Основні еталонні марки нафти втратили понад 5% вартості:
- WTI (West Texas Intermediate) — американський еталон — знизився до $87,51 за барель (-5,24%)
- Brent — глобальний орієнтир — впав нижче психологічної позначки $100 до $98,03 (-6,08%)
Психологічний рівень $100 за барель для Brent традиційно сприймається як сигнал високих цінових ризиків для економіки.
Причини падіння: дипломатія та запаси
- Ознаки можливої деескалації конфлікту на Близькому Сході
- Інформація про переданий США мирний план Ірану
- Сигнали про можливе тимчасове перемир’я строком до одного місяця
- Несподіване зростання запасів нафти та бензину у США за даними API (American Petroleum Institute)
Геополітика як ключовий драйвер волатильності
Останні 48 годин стали прикладом екстремальної нестабільності ринку:
- Ціни різко зросли після погроз Дональда Трампа знищити енергетичну інфраструктуру Ірану
- Потім впали після заяви про можливе досягнення домовленостей
Переговори просуваються, і Іран «починає говорити розумно» — Дональд Трамп
Водночас Іран офіційно заперечує факт прямих переговорів.
Ормузька протока: фактор стабілізації чи тимчасовий сигнал
Іран додатково вплинув на ринок, повідомивши Міжнародну морську організацію про можливість проходу «неворожих суден» через Ормузьку протоку за координації з іранською стороною.
- Ормузька протока — ключовий маршрут для транспортування близько 20% світової нафти
- Будь-які сигнали щодо її відкритості чи блокади суттєво впливають на ціни
Попри падіння цін — ризики залишаються високими
Незважаючи на короткострокове зниження котирувань, фундаментальні ризики не зникли:
- Пентагон готує перекидання підрозділів 82-ї повітряно-десантної дивізії на Близький Схід
- Ізраїль розглядає розширення операцій проти Хезболли, включно з наземною фазою в Південному Лівані
- Зафіксовано атаку дронів на паливний резервуар в аеропорту Кувейту
Ці фактори свідчать про те, що ринок реагує на очікування, а не на фактичне зниження напруженості.
Фізичний ринок: дефіцит попри падіння цін
- Ринок фізичних постачань продовжує стикатися з дефіцитом ресурсів
- Це створює розрив між фінансовими котируваннями та реальною доступністю нафти
Висновки: короткостроковий оптимізм проти довгострокових ризиків
- Падіння цін зумовлене очікуваннями дипломатичного прориву, а не фактичними змінами ситуації
- Ринок залишається вразливим до будь-яких військових ескалацій
- Зростання запасів у США тимчасово посилило тиск на ціни, особливо для WTI
- Фактор Ормузької протоки залишається ключовим для глобального балансу постачання