Європейський ринок пального увійшов у фазу підвищеної волатильності: Platts змінює правила ціноутворення через ризики в Ормузькій протоці

Європейський ринок нафтопродуктів демонструє різке зростання волатильності, що змусило аналітичне агентство Platts тимчасово змінити правила формування цін. Причиною стали перебої з морською логістикою через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів глобального «постачання» нафти та пального.

Що змінилося на ринку пального Європи

Аналітична платформа Platts (частина S&P Global Energy) 25 березня 2026 року тимчасово змінила параметри цінових коливань у своїй системі Market on Close (MOC) — механізмі, який використовується для формування еталонних цін на ринку.

Ключові зміни у ціноутворенні

Максимальний крок зміни ціни збільшено до $2/т кожні 20 секунд замість стандартного $1/т

замість стандартного $1/т Зміни стосуються лише торгової сесії 25 березня 2026 року

Рішення охоплює як фізичні поставки, так і деривативи (фінансові інструменти на основі нафтопродуктів)

Market on Close (MOC) — це процедура, під час якої визначається ринкова ціна через аналіз заявок на купівлю та продаж у фінальні хвилини торгів.

Які саме продукти підпали під зміни

Середні дистиляти (дизель, авіаційне паливо): ULSD (ультранизькосірчистий дизель) у регіонах Північно-Західної Європи та Середземномор’я Авіаційне паливо (jet fuel) Газойль із різним вмістом сірки (0,1% та 50 ppm)

(дизель, авіаційне паливо): Легкі фракції : Бензин у регіоні Середземномор’я та Північно-Західної Європи Нафта (naphtha)

: Скраплений газ (LPG) : Крок зміни ціни збільшено до $2/т кожні 60 секунд (замість $1/т) Для формул, прив’язаних до нафти: до 0,50% кожні 60 секунд (замість 0,25%)

:

Чому це сталося

Platts прямо пов’язує це рішення з підвищеною волатильністю ринку, яка виникла через:

проблеми з проходженням суден через Ормузьку протоку

ризики для глобального «постачання» нафти та нафтопродуктів

невизначеність у логістиці ключового енергетичного коридору

Ормузька протока — стратегічний маршрут, через який проходить значна частина світового експорту нафти. Будь-які перебої тут миттєво впливають на глобальні ціни.

Гнучкість правил як індикатор нестабільності

Platts підкреслює, що може змінювати правила ціноутворення протягом дня залежно від ринкової ситуації

залежно від ринкової ситуації Це свідчить про високий рівень невизначеності та швидкі зміни балансу попиту і пропозиції

Потенційні наслідки для країн імпортерів енергоресурсів

Зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

Зростання волатильності цін означає більші ризики для імпортерів пального

означає більші ризики для імпортерів пального Порушення логістики через Ормузьку протоку може вплинути на глобальні маршрути «постачання» , що підвищує значення альтернативних джерел

, що підвищує значення альтернативних джерел Україна, як імпортер, може зіткнутися з непрогнозованими ціновими коливаннями на дизель і бензин

Логістична стійкість і стратегічні запаси

Підвищена нестабільність підкреслює важливість: диверсифікації маршрутів «постачання» створення стратегічних запасів пального готовності до сценаріїв з перебоями морських перевезень



Ціноутворення та ринкові механізми

Збільшення кроку зміни цін у MOC свідчить про: розширення цінових діапазонів можливе зростання маржі трейдерів через ризики вищу роль біржових індикаторів у формуванні внутрішніх цін



Таким чином, навіть короткострокові зміни у правилах оцінки цін від Platts є важливим сигналом для ринку: глобальна енергетична система входить у фазу турбулентності, де логістичні ризики швидко трансформуються у фінансові.

Джерело: Terminal

За матеріалами: S&P Global Platts