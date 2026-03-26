Європейський ринок пального увійшов у фазу підвищеної волатильності: Platts змінює правила ціноутворення через ризики в Ормузькій протоці

Обновлено: Март 26, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Європейський ринок нафтопродуктів демонструє різке зростання волатильності, що змусило аналітичне агентство Platts тимчасово змінити правила формування цін. Причиною стали перебої з морською логістикою через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів глобального «постачання» нафти та пального.

Що змінилося на ринку пального Європи

Аналітична платформа Platts (частина S&P Global Energy) 25 березня 2026 року тимчасово змінила параметри цінових коливань у своїй системі Market on Close (MOC) — механізмі, який використовується для формування еталонних цін на ринку.

Ключові зміни у ціноутворенні

  • Максимальний крок зміни ціни збільшено до $2/т кожні 20 секунд замість стандартного $1/т
  • Зміни стосуються лише торгової сесії 25 березня 2026 року
  • Рішення охоплює як фізичні поставки, так і деривативи (фінансові інструменти на основі нафтопродуктів)

Market on Close (MOC) — це процедура, під час якої визначається ринкова ціна через аналіз заявок на купівлю та продаж у фінальні хвилини торгів.

Які саме продукти підпали під зміни

  • Середні дистиляти (дизель, авіаційне паливо):
    • ULSD (ультранизькосірчистий дизель) у регіонах Північно-Західної Європи та Середземномор’я
    • Авіаційне паливо (jet fuel)
    • Газойль із різним вмістом сірки (0,1% та 50 ppm)
  • Легкі фракції:
    • Бензин у регіоні Середземномор’я та Північно-Західної Європи
    • Нафта (naphtha)
  • Скраплений газ (LPG):
    • Крок зміни ціни збільшено до $2/т кожні 60 секунд (замість $1/т)
    • Для формул, прив’язаних до нафти: до 0,50% кожні 60 секунд (замість 0,25%)

Чому це сталося

Platts прямо пов’язує це рішення з підвищеною волатильністю ринку, яка виникла через:

  • проблеми з проходженням суден через Ормузьку протоку
  • ризики для глобального «постачання» нафти та нафтопродуктів
  • невизначеність у логістиці ключового енергетичного коридору

Ормузька протока — стратегічний маршрут, через який проходить значна частина світового експорту нафти. Будь-які перебої тут миттєво впливають на глобальні ціни.

Гнучкість правил як індикатор нестабільності

  • Platts підкреслює, що може змінювати правила ціноутворення протягом дня залежно від ринкової ситуації
  • Це свідчить про високий рівень невизначеності та швидкі зміни балансу попиту і пропозиції

Потенційні наслідки для країн імпортерів енергоресурсів

Зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

  • Зростання волатильності цін означає більші ризики для імпортерів пального
  • Порушення логістики через Ормузьку протоку може вплинути на глобальні маршрути «постачання», що підвищує значення альтернативних джерел
  • Україна, як імпортер, може зіткнутися з непрогнозованими ціновими коливаннями на дизель і бензин

Логістична стійкість і стратегічні запаси

  • Підвищена нестабільність підкреслює важливість:
    • диверсифікації маршрутів «постачання»
    • створення стратегічних запасів пального
    • готовності до сценаріїв з перебоями морських перевезень

Ціноутворення та ринкові механізми

  • Збільшення кроку зміни цін у MOC свідчить про:
    • розширення цінових діапазонів
    • можливе зростання маржі трейдерів через ризики
    • вищу роль біржових індикаторів у формуванні внутрішніх цін

Таким чином, навіть короткострокові зміни у правилах оцінки цін від Platts є важливим сигналом для ринку: глобальна енергетична система входить у фазу турбулентності, де логістичні ризики швидко трансформуються у фінансові.

Джерело: Terminal
За матеріалами: S&P Global Platts

Автор:

(Всего статей: 2701)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: