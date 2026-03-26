Європейський ринок пального увійшов у фазу підвищеної волатильності: Platts змінює правила ціноутворення через ризики в Ормузькій протоці

Європейський ринок нафтопродуктів демонструє різке зростання волатильності, що змусило аналітичне агентство Platts тимчасово змінити правила формування цін. Причиною стали перебої з морською логістикою через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів глобального «постачання» нафти та пального.
Що змінилося на ринку пального Європи
Аналітична платформа Platts (частина S&P Global Energy) 25 березня 2026 року тимчасово змінила параметри цінових коливань у своїй системі Market on Close (MOC) — механізмі, який використовується для формування еталонних цін на ринку.
Ключові зміни у ціноутворенні
- Максимальний крок зміни ціни збільшено до $2/т кожні 20 секунд замість стандартного $1/т
- Зміни стосуються лише торгової сесії 25 березня 2026 року
- Рішення охоплює як фізичні поставки, так і деривативи (фінансові інструменти на основі нафтопродуктів)
Market on Close (MOC) — це процедура, під час якої визначається ринкова ціна через аналіз заявок на купівлю та продаж у фінальні хвилини торгів.
Які саме продукти підпали під зміни
- Середні дистиляти (дизель, авіаційне паливо):
- ULSD (ультранизькосірчистий дизель) у регіонах Північно-Західної Європи та Середземномор’я
- Авіаційне паливо (jet fuel)
- Газойль із різним вмістом сірки (0,1% та 50 ppm)
- Легкі фракції:
- Бензин у регіоні Середземномор’я та Північно-Західної Європи
- Нафта (naphtha)
- Скраплений газ (LPG):
- Крок зміни ціни збільшено до $2/т кожні 60 секунд (замість $1/т)
- Для формул, прив’язаних до нафти: до 0,50% кожні 60 секунд (замість 0,25%)
Чому це сталося
Platts прямо пов’язує це рішення з підвищеною волатильністю ринку, яка виникла через:
- проблеми з проходженням суден через Ормузьку протоку
- ризики для глобального «постачання» нафти та нафтопродуктів
- невизначеність у логістиці ключового енергетичного коридору
Ормузька протока — стратегічний маршрут, через який проходить значна частина світового експорту нафти. Будь-які перебої тут миттєво впливають на глобальні ціни.
Гнучкість правил як індикатор нестабільності
- Platts підкреслює, що може змінювати правила ціноутворення протягом дня залежно від ринкової ситуації
- Це свідчить про високий рівень невизначеності та швидкі зміни балансу попиту і пропозиції
Потенційні наслідки для країн імпортерів енергоресурсів
Зміни на ринку нафти й нафтопродуктів
- Зростання волатильності цін означає більші ризики для імпортерів пального
- Порушення логістики через Ормузьку протоку може вплинути на глобальні маршрути «постачання», що підвищує значення альтернативних джерел
- Україна, як імпортер, може зіткнутися з непрогнозованими ціновими коливаннями на дизель і бензин
Логістична стійкість і стратегічні запаси
- Підвищена нестабільність підкреслює важливість:
- диверсифікації маршрутів «постачання»
- створення стратегічних запасів пального
- готовності до сценаріїв з перебоями морських перевезень
Ціноутворення та ринкові механізми
- Збільшення кроку зміни цін у MOC свідчить про:
- розширення цінових діапазонів
- можливе зростання маржі трейдерів через ризики
- вищу роль біржових індикаторів у формуванні внутрішніх цін
Таким чином, навіть короткострокові зміни у правилах оцінки цін від Platts є важливим сигналом для ринку: глобальна енергетична система входить у фазу турбулентності, де логістичні ризики швидко трансформуються у фінансові.
Джерело: Terminal
За матеріалами: S&P Global Platts