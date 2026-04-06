OPEC+ подає сигнал стабілізації, але фізичного полегшення поки немає

Рішення OPEC+ збільшити нафтові квоти на травень на 206 тис. барелів на добу виглядає радше сигналом для ринку, ніж реальним розв’язанням проблеми постачання. Поки Ормузька протока залишається фактично заблокованою, а атаки на енергетичну інфраструктуру скорочують виробничі можливості країн Перської затоки, додаткові обсяги залишаються переважно «паперовими». Для українського ринку пального це означає просту річ: зовнішній ресурс дорожчає швидше, ніж ринок встигає адаптуватися, а баланс між прозорістю цінових сигналів і фактичним ресурсним забезпеченням стає ключовим фактором стійкості.

OPEC+ показав готовність діяти після відкриття Ормузької протоки, але криза постачання поки що сильніша за квотне рішення

Нафтовий ринок зараз живе у двох площинах одночасно. Перша — це формальні рішення виробників, які мають заспокоїти трейдерів, імпортерів і споживачів. Друга — це фізична логістика, без якої жодна квота не перетворюється на реальні барелі. Саме тому рішення OPEC+ про підвищення квот у травні на 206 тис. барелів на добу потрібно читати не як швидке збільшення пропозиції, а як політичний і ринковий сигнал: щойно головний маршрут постачання відновить роботу, група готова додати ресурс.

Що саме вирішив OPEC+

Вісім країн OPEC+ погодилися підвищити квоти видобутку на 206 тис. барелів на добу у травні.

погодилися підвищити квоти видобутку на у травні. Це рішення ухвалили на віртуальній зустрічі 5 квітня .

. Йдеться про той самий обсяг підвищення, який раніше був погоджений і на квітень.

Наступна зустріч цих восьми країн запланована на 3 травня .

. Із квітня по грудень 2025 року вони вже підвищили квоти приблизно на 2,9 млн барелів на добу, після чого поставили паузу на січень-березень 2026 року.

На папері це виглядає як крок до стабілізації. Але в реальності сам OPEC+ фактично визнає: головні країни, які могли б суттєво наростити видобуток, зараз обмежені війною, пошкодженням інфраструктури та зупинкою звичних логістичних маршрутів.

Чому додаткові барелі поки не змінюють ситуацію

Війна фактично закрила Ормузьку протоку з кінця лютого.

з кінця лютого. Саме через цю протоку проходить найважливіший у світі маршрут транспортування нафти .

. Закриття Ормузької протоки скоротило експорт з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку — тобто саме тих країн OPEC+, які до конфлікту реально могли швидко збільшити видобуток.

— тобто саме тих країн OPEC+, які до конфлікту реально могли швидко збільшити видобуток. Підвищення квот на 206 тис. б/д становить менше ніж 2% від обсягу постачання, який був втрачений через кризу.

становить від обсягу постачання, який був втрачений через кризу. За оцінками, перебої вже забрали з ринку 12-15 млн барелів на добу, або до 15% глобального постачання.

Іншими словами, ринок зараз отримав не стільки додаткову нафту, скільки повідомлення про готовність її дати в майбутньому. Для фінансового ринку це важливо, бо прозорий сигнал знижує паніку. Але для фізичного ринку пального, включно з імпортно орієнтованими сегментами Європи, цього недостатньо: доки танкер не пройшов маршрут і ресурс не прибув у порт, квотне рішення не перетворюється на нову пропозицію.

«У реальності це додає ринку дуже мало барелів. Коли Ормузька протока закрита, додаткові барелі від OPEC+ значною мірою втрачають значення». — Хорхе Леон, колишній представник OPEC, керівник з геополітичного аналізу Rystad Energy

Що означає ця ситуація для цін

Ціни на нафту зросли до чотирирічного максимуму , наблизившись до 120 дол./бар.

, наблизившись до JPMorgan попередив, що за збереження перебоїв у Ормузькій протоці до середини травня ціна може перевищити 150 дол./бар.

Зростання котирувань уже трансформувалося у подорожчання транспортного пального, яке тисне і на споживачів, і на бізнес у різних країнах.

Для ринку це насамперед означає подорожчання зовнішнього орієнтира. Коли нафта зростає до таких рівнів, це впливає не лише на сиру нафту, а й на всю структуру вартості нафтопродуктів: бензину, дизеля, морської логістики, фінансування запасів і страхування операцій. Саме тому нинішня турбулентність є не короткою ціновою хвилею, а системним стресом для всього ланцюга постачання.

Чому ринок зараз говорить не лише про барелі, а й про довіру

У кризовий період ринок потребує одночасно двох речей: прозорого сигналу і фізичного ресурсу. OPEC+ зараз намагається дати перше, але не може швидко забезпечити друге. Саме в цьому й полягає нинішній дисбаланс.

Прозорість ринку у цьому випадку — це зрозуміле повідомлення виробників про готовність збільшити видобуток після відкриття маршруту.

у цьому випадку — це зрозуміле повідомлення виробників про готовність збільшити видобуток після відкриття маршруту. Ресурсне забезпечення — це вже не заява, а фактична доступність сирої нафти, танкерів, безпечної інфраструктури й працюючих портів.

— це вже не заява, а фактична доступність сирої нафти, танкерів, безпечної інфраструктури й працюючих портів. Поки що OPEC+ може дати ринку лише частину відповіді: оголосити про наміри й показати, що не відмовляється від ролі стабілізатора.

Саме тому під час кризи особливу вагу мають дії урядів щодо збереження ресурсу, стримування панічних реакцій і координації ринку.

Реакція урядів, спрямована на збереження постачання. Це означає, що кризове управління виходить за межі видобутку й переходить у площину державної координації: хто, де і як буде зберігати ресурс, як працюватиме інфраструктура, і яким буде порядок дій у разі затяжних перебоїв.

Ризик інфраструктурного удару став окремим ціновим фактором

OPEC+ окремо висловив занепокоєння атаками на енергетичні активи .

. У заяві міністерського моніторингового комітету наголошено, що такі об’єкти дорого і довго відновлювати .

. Частина країн Перської затоки вже визнала, що навіть у разі негайного припинення війни й відкриття Ормузької протоки для повернення до нормальної роботи знадобляться місяці .

. росія також не може наростити видобуток через санкції Заходу та пошкодження інфраструктури внаслідок війни проти України.

Це принципово змінює архітектуру нафтового ринку. Якщо раніше інвестори й споживачі дивилися передусім на попит, запаси й рішення картелів, то тепер повноцінним елементом ціни стали вразливість інфраструктури та швидкість її ремонту. Ринок закладає в ціну не лише дефіцит барелів, а й дефіцит безпечних маршрутів, портової пропускної здатності та ремонтного часу.

Окремий сигнал ринку — Ірак і обережне повернення судноплавства

Іран заявив, що Ірак звільняється від обмежень на транзит через Ормузьку протоку.

Дані судноплавства вже показали проходження танкера з іракською нафтою через протоку.

через протоку. Водночас ключове питання залишається відкритим: чи підуть цим маршрутом інші судна, зважаючи на ризики.

Саме тут знову проявляється значення ринкової прозорості. Один танкер — це ще не відновлення постачання. Але це важливий індикатор, що ринок уважно перевіряє, чи можна повертатися до нормальної логістики. Якщо такі проходи стануть регулярними, тоді рішення OPEC+ справді почне набувати практичного сенсу. Якщо ні — квотне збільшення залишатиметься радше елементом комунікації, ніж реальним балансуванням ринку.

Головний висновок полягає в тому, що нинішній ринок не можна стабілізувати лише новою цифрою у квоті. Потрібен повноцінний баланс між повідомленням для ринку, фізичним проходженням вантажів, захищеною інфраструктурою та механізмами збереження ресурсу на випадок затяжної кризи.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters; IEA