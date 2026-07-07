Споживання пального в Індії у червні знизилося на 3,7% до 19,42 млн тонн

Індійське споживання пального у червні зменшилося приблизно на 3,7% проти травня та становило 19,42 млн тонн. Дані опублікувала Petroleum Planning and Analysis Cell при Міністерстві нафти й природного газу Індії.

Зниження попиту на пальне в одній із великих економік стало окремим сигналом для нафтового балансу

Reuters повідомило 7 липня, що споживання пального в Індії у червні знизилося приблизно на 3,7% порівняно з попереднім місяцем. Загальний обсяг становив 19,42 млн метричних тонн.

Джерелом даних виступила Petroleum Planning and Analysis Cell — аналітичний підрозділ при Міністерстві нафти й природного газу Індії. Агентство подало ці дані як індикатор попиту на нафтопродукти.

Для світового ринку нафти та нафтопродуктів така статистика має значення через вплив попиту на баланс між переробкою, імпортом сировини та використанням готового пального. Джерело не наводить окремого розподілу в цій новині за дизельним пальним, бензином чи іншими видами продуктів, тому висновок залишається загальноринковим.

Для європейського ринку дизельного пального це непрямий, але релевантний сигнал: зміна споживання в інших великих регіонах впливає на конкуренцію за сиру нафту, завантаження НПЗ і рух міжнародних партій нафтопродуктів. Reuters у цьому повідомленні не подає окремої оцінки впливу на ціни в Європі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.