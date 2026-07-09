Нестабільний рух через Ормузьку протоку став окремим ризиком для нафтової логістики

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Нестабільний рух через Ормузьку протоку став окремим ризиком для нафтової логістики

Reuters у колонці Open Interest описав ситуацію навколо Ормузької протоки як перехід від очікуваного відновлення до хронічної нестабільності. Після заяви Дональда Трампа про завершення проміжної домовленості з Іраном ціни на нафту зросли на 6% майже до $80 за барель.

Покупці можуть переглядати джерела постачання

Reuters зазначає, що після меморандуму від 17 червня ринок очікував поступового відновлення потоків. Натомість нові інциденти в районі Ормузької протоки посилили сумніви щодо безпеки одного з ключових енергетичних маршрутів світу.

До війни через Ормузьку протоку проходила приблизно п’ята частина світового постачання нафти. За оцінкою Reuters, навіть без повернення до повномасштабної війни ризик помилки або нового загострення залишається високим, а рух суден через протоку може залишатися непередбачуваним.

Для НПЗ це означає невизначеність із регулярністю постачання сировини з Перської затоки. Для ритейлерів пального, комунальних компаній та операторів аеропортів — ризик затримок у постачанні нафтопродуктів. Reuters пише, що покупці в Азії, на яку до війни припадало близько 80% експорту нафти й газу з Перської затоки, можуть активніше диверсифікувати портфель і звертатися до США, Бразилії або Західної Африки, навіть якщо довші рейси роблять такі вантажі дорожчими.

Ще один фактор — необхідність відновлення близько 11 млн барелів на добу видобутку, який було зупинено під час блокування Ормузької протоки. Нестабільність маршруту ускладнює це відновлення і для виробників, і для покупців.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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