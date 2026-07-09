Нестабільний рух через Ормузьку протоку став окремим ризиком для нафтової логістики

Reuters у колонці Open Interest описав ситуацію навколо Ормузької протоки як перехід від очікуваного відновлення до хронічної нестабільності. Після заяви Дональда Трампа про завершення проміжної домовленості з Іраном ціни на нафту зросли на 6% майже до $80 за барель.

Покупці можуть переглядати джерела постачання

Reuters зазначає, що після меморандуму від 17 червня ринок очікував поступового відновлення потоків. Натомість нові інциденти в районі Ормузької протоки посилили сумніви щодо безпеки одного з ключових енергетичних маршрутів світу.

До війни через Ормузьку протоку проходила приблизно п’ята частина світового постачання нафти. За оцінкою Reuters, навіть без повернення до повномасштабної війни ризик помилки або нового загострення залишається високим, а рух суден через протоку може залишатися непередбачуваним.

Для НПЗ це означає невизначеність із регулярністю постачання сировини з Перської затоки. Для ритейлерів пального, комунальних компаній та операторів аеропортів — ризик затримок у постачанні нафтопродуктів. Reuters пише, що покупці в Азії, на яку до війни припадало близько 80% експорту нафти й газу з Перської затоки, можуть активніше диверсифікувати портфель і звертатися до США, Бразилії або Західної Африки, навіть якщо довші рейси роблять такі вантажі дорожчими.

Ще один фактор — необхідність відновлення близько 11 млн барелів на добу видобутку, який було зупинено під час блокування Ормузької протоки. Нестабільність маршруту ускладнює це відновлення і для виробників, і для покупців.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.