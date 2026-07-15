Удар по комплексу «Салават» зачепив об’єкт, який у 2024 році виробив 2,5 млн тонн дизельного пального

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , ,

Удар по комплексу «Салават» зачепив об’єкт, який у 2024 році виробив 2,5 млн тонн дизельного пального

Reuters 14 липня повідомило про атаку українських безпілотників на великий нафтохімічний комплекс «Салават» на Уралі. За словами місцевого губернатора, ключові виробничі установки не були пошкоджені, а підприємство має повернутися до нормального режиму протягом кількох днів.

Пошкодження не зупинило ключові установки, але атака знову підсвітила вразливість російської переробки та дизельного балансу

Reuters зазначає, що українські військові повідомили про нічні атаки на «Салават» і Афіпський НПЗ на півдні росії. Це частина інтенсивніших ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Комплекс «Салават», який належить «Газпрому», виробляє бензин, дизельне пальне, гас та інші нафтопродукти, а також скраплені гази, бутилові спирти, поліетилен, полістирол і аміак. За даними галузевих джерел Reuters, у 2024 році підприємство переробило 7,2 млн тонн нафти, або близько 2,7% загальної російської нафтопереробки.

У 2024 році «Салават» виробив 2,5 млн тонн дизельного пального, 1,5 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту. Саме тому навіть обмежені пошкодження такого об’єкта мають значення для ринку середніх дистилятів, оскільки росія вже скоротила експорт дизельного пального після ударів по енергетичній інфраструктурі.

«Ключові об’єкти залишилися неушкодженими. Є певні пошкодження естакад, якими проходять лінії постачання та електричні кабелі», — написав губернатор Радій Хабіров.

«Відновлювальні роботи триватимуть цілодобово. Я очікую, що підприємство повернеться до нормальної операційної потужності протягом кількох днів. Це надзвичайно важливо», — заявив Хабіров.

Для глобального дизельного ринку цей епізод важливий не як самостійна зупинка великого обсягу, а як частина серії ризиків для російської переробки, які вже вплинули на експортну політику москви та ціни на дизельне пальне у світі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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