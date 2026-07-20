У Великій Британії середня ціна бензину 19 липня становила 153,3 пенса за літр

Fuel Finder UK 19 липня оновив індекс роздрібних цін на пальне у Великій Британії. Середня ціна бензину становила 153,3 пенса за літр, дизельного пального — 168,3 пенса за літр. Індекс охоплював 8 003 автозаправні станції та був оновлений о 07:16 GMT.

Відкриті дані про ціни на АЗС стають інструментом прозорості для споживачів і ринку

Fuel Finder UK подає щоденний індекс цін на пальне на основі відкритих даних урядової схеми Fuel Finder. Для ринку бензинів це важливо як приклад регулярного публічного моніторингу роздрібної ціни, який дає споживачам і учасникам ринку орієнтир щодо вартості пального на АЗС.

За даними індексу, станом на 19 липня середня ціна бензину у Великій Британії дорівнювала 153,3 пенса за літр. Середня ціна дизельного пального була вищою — 168,3 пенса за літр. Розрахунок охоплював 8 003 станції, що дає змогу відстежувати не окремі локальні пропозиції, а агрегований роздрібний рівень.

Для споживчого блоку паливного ринку така інформація має практичне значення: вона зменшує інформаційну асиметрію між АЗС і водіями. У відкритому форматі споживач бачить не лише ціну на конкретній станції, а й середній ринковий орієнтир. Для регуляторів і галузевих спостерігачів такий індекс може бути базою для порівняння роздрібної динаміки між регіонами та періодами.

На відміну від біржових котирувань або індикаторів гуртового ринку, цей показник відображає кінцеву ціну на колонці. Саме тому він важливий для оцінки споживчого виміру ринку бензинів: роздрібна ціна є точкою, де вплив нафти, переробки, логістики, податків і торговельної політики переходить у фактичні витрати водія.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Fuel Finder UK.