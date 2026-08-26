Афіпський НПЗ загорівся після атаки: завод переробляв 144 тис. барелів на добу

25 серпня на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї росії виникла пожежа після атаки безпілотників. Підприємство орієнтоване переважно на експорт і в 2024 році переробило 7,2 млн тонн нафти, або близько 144 тис. барелів на добу. Інцидент став черговим ударом по російській переробці після зупинки Пермського НПЗ.

Новий удар посилює навантаження на російську систему виробництва й експорту нафтопродуктів

Про пожежу на Афіпському НПЗ повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Reuters зазначає, що підприємство протягом останніх місяців уже неодноразово ставало ціллю атак.

За даними агентства, у 2024 році Афіпський завод переробив 7,2 млн тонн сирої нафти, що відповідає приблизно 144 тис. барелів на добу. Підприємство значною мірою орієнтоване на експорт продукції.

Унаслідок падіння уламків безпілотників на залізничній станції Афіпська загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Інцидент стався після зупинки Пермського НПЗ — сьомого за обсягом переробки заводу росії. Це підприємство припинило роботу після атаки 21 серпня, яка спричинила пожежу та пошкодження технологічних установок.

Серія перебоїв у роботі російських НПЗ уже супроводжується обмеженнями експорту бензину й дизпалива та проблемами з доступністю пального в окремих регіонах.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.