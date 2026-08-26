Афіпський НПЗ загорівся після атаки: завод переробляв 144 тис. барелів на добу

Обновлено: Август 26, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

25 серпня на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї росії виникла пожежа після атаки безпілотників. Підприємство орієнтоване переважно на експорт і в 2024 році переробило 7,2 млн тонн нафти, або близько 144 тис. барелів на добу. Інцидент став черговим ударом по російській переробці після зупинки Пермського НПЗ.

Новий удар посилює навантаження на російську систему виробництва й експорту нафтопродуктів

Про пожежу на Афіпському НПЗ повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Reuters зазначає, що підприємство протягом останніх місяців уже неодноразово ставало ціллю атак.

За даними агентства, у 2024 році Афіпський завод переробив 7,2 млн тонн сирої нафти, що відповідає приблизно 144 тис. барелів на добу. Підприємство значною мірою орієнтоване на експорт продукції.

Унаслідок падіння уламків безпілотників на залізничній станції Афіпська загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Інцидент стався після зупинки Пермського НПЗ — сьомого за обсягом переробки заводу росії. Це підприємство припинило роботу після атаки 21 серпня, яка спричинила пожежу та пошкодження технологічних установок.

Серія перебоїв у роботі російських НПЗ уже супроводжується обмеженнями експорту бензину й дизпалива та проблемами з доступністю пального в окремих регіонах.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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