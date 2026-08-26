Бразилія продовжує субсидію на бензин 0,44 реала за літр до 9 вересня

Уряд Бразилії планує продовжити дію субсидії на бензин у розмірі 0,44 реала, або $0,0855, на літр до 9 вересня. Програму було запроваджено після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану для обмеження передачі високих світових нафтових цін на внутрішній паливний ринок.

Уряд продовжує пряме субсидування виробників та імпортерів для стримування роздрібної вартості бензину

Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з рішенням, повідомив 25 серпня, що субсидію, дія якої мала завершитися 26 серпня, продовжать до 9 вересня.

Виплати отримують виробники та імпортери бензину. Розмір підтримки становить 0,44 реала за літр, що за наведеним Reuters курсом відповідає $0,0855 за літр.

Адміністрація президента Луїса Інасіу Лули да Сілви попереднього разу продовжила дію механізму 26 липня ще на 30 днів.

Продовжити програму ще на повний місяць уряд цього разу не може, оскільки президентський указ, який дозволяє її застосування, припиняє дію 9 вересня, а парламентське схвалення продовження механізму ще не отримано.

У червні уряд частково скоротив субсидування дизпалива після зниження світових нафтових цін. Однак, за Reuters, полегшення виявилося тимчасовим через продовження конфлікту на Близькому Сході.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.