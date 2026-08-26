Бразилія продовжує субсидію на бензин 0,44 реала за літр до 9 вересня

Обновлено: Август 26, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Бразилія продовжує субсидію на бензин 0,44 реала за літр до 9 вересня

Уряд Бразилії планує продовжити дію субсидії на бензин у розмірі 0,44 реала, або $0,0855, на літр до 9 вересня. Програму було запроваджено після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану для обмеження передачі високих світових нафтових цін на внутрішній паливний ринок.

Уряд продовжує пряме субсидування виробників та імпортерів для стримування роздрібної вартості бензину

Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з рішенням, повідомив 25 серпня, що субсидію, дія якої мала завершитися 26 серпня, продовжать до 9 вересня.

Виплати отримують виробники та імпортери бензину. Розмір підтримки становить 0,44 реала за літр, що за наведеним Reuters курсом відповідає $0,0855 за літр.

Адміністрація президента Луїса Інасіу Лули да Сілви попереднього разу продовжила дію механізму 26 липня ще на 30 днів.

Продовжити програму ще на повний місяць уряд цього разу не може, оскільки президентський указ, який дозволяє її застосування, припиняє дію 9 вересня, а парламентське схвалення продовження механізму ще не отримано.

У червні уряд частково скоротив субсидування дизпалива після зниження світових нафтових цін. Однак, за Reuters, полегшення виявилося тимчасовим через продовження конфлікту на Близькому Сході.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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