Із 17 листопада 2026 року в Іспанії підвищилася регульована ціна стандартного балона бутану місткістю 12,5 кг — із €18,84 до €19,55. Водночас уряд зберіг тимчасове обмеження максимальної вартості цього виду LPG до 30 червня 2027 року. Перегляд відбувся на тлі зростання міжнародних котирувань сировини, транспортних витрат і зміни валютного курсу.

Вартість стандартного балона досягла встановленої державою верхньої межі

За повідомленням англомовного видання Euro Weekly News від 17 листопада, нова ціна бутану в Іспанії набула чинності опівночі після опублікування відповідного рішення в офіційному державному бюлетені BOE 16 листопада.

Вартість стандартного балона масою 12,5 кг зросла на €0,71, або приблизно на 3,8%, порівняно з попереднім регульованим рівнем €18,84.

Новий показник €19,55 відповідає граничній ціні, встановленій урядом у межах заходів із захисту населення від економічних наслідків конфлікту на Близькому Сході. Ця межа діятиме до 30 червня 2027 року.

Відповідно до офіційного рішення, максимальна ціна бутану до оподаткування становить 127,7838 євроцента за кілограм. Для стандартного балона масою 12,5 кг це відповідає приблизно €15,97 без урахування податків.

Міжнародне подорожчання сировини перевищило зміну роздрібної ціни

Як повідомляє Euro Weekly News із посиланням на Міністерство екологічного переходу Іспанії, під час перегляду ціни враховували три основні чинники:

зростання міжнародної вартості сировини на 47,89%;

підвищення транспортних і фрахтових витрат на 7,87%;

послаблення євро щодо долара США на 1,29%.

Завдяки державному регулюванню підвищення витрат на закупівлю та транспортування LPG не переноситься на кінцеву ціну для споживачів у повному обсязі.

Гранична вартість €19,55 застосовується до стандартного регульованого балона бутану масою 12,5 кг на материковій частині Іспанії та Балеарських островах.

Загалом рішення охоплює визначені категорії балонів бутану з масою газу від 8 кг включно до 20 кг, але передбачає винятки для окремих полегшених балонів. На балонний пропан обмеження не поширюється.

На Канарських островах, у Сеуті та Мелільї можуть застосовуватися інші податкові умови й дозволені регіональні коригування.

Регульована ціна бутану в Іспанії зазвичай переглядається один раз на два місяці. Наступний плановий перегляд припадає на 19 січня 2027 року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Euro Weekly News.