Участок «Дельфин» может быть выставлен несколькими лотами — Оржель

Углеводородный участок «Дельфин» на шельфе Черного моря, СРП-конкурс по которому планируется объявить в марте 2020 года, может быть выставлен несколькими лотами.

Об этом сообщает Энергореформа.

«Мы надеемся разбить его на три или четыре лота. Это большой инвестиционный проект. Будем просить президента, премьер, чтобы они нам помогали, будем ездить, привлекать инвесторов», – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на заседании профильного парламентского комитета 19 февраля, представляя отчет о первом полугодии работы Минэкоэнерго.

По его словам, министерство уже провело ряд консультаций с международными экспертами, а также компаниями, которых мог бы заинтересовать конкурс.

«Мы уже провели переговоры и с SOCAR, и с другими компаниям для того, чтобы максимальное количество крупных компаний приняли участие по «Дельфину», — сказал министр.

Комментируя прошедшие в прошлом году девять конкурсов, Оржель отметил, что в настоящее время продолжается процесс подготовки к подписанию соглашений.

«В ближайшие время, надеемся, с двумя игроками уже подписывать первые соглашения о разделе продукции», – сказал он.

Ранее «Терминал» писал, кабинет министров Украины на заседании в среду отменил свое же постановление о запуске конкурса на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) по шельфовому участку «Дельфин».