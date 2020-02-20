Участок «Дельфин» может быть выставлен несколькими лотами — Оржель

Обновлено: Февраль 20, 2020. Тэги: , , ,

Участок «Дельфин» может быть выставлен несколькими лотами — Оржель

Углеводородный участок «Дельфин» на шельфе Черного моря, СРП-конкурс по которому планируется объявить в марте 2020 года, может быть выставлен несколькими лотами.

Об этом сообщает Энергореформа.

«Мы надеемся разбить его на три или четыре лота. Это большой инвестиционный проект. Будем просить президента, премьер, чтобы они нам помогали, будем ездить, привлекать инвесторов», – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на заседании профильного парламентского комитета 19 февраля, представляя отчет о первом полугодии работы Минэкоэнерго.

По его словам, министерство уже провело ряд консультаций с международными экспертами, а также компаниями, которых мог бы заинтересовать конкурс.

«Мы уже провели переговоры и с SOCAR, и с другими компаниям для того, чтобы максимальное количество крупных компаний приняли участие  по «Дельфину», — сказал министр.

Комментируя прошедшие в прошлом году девять конкурсов, Оржель отметил, что в настоящее время продолжается процесс подготовки к подписанию соглашений.

«В ближайшие время, надеемся, с двумя игроками уже подписывать первые соглашения о разделе продукции», – сказал он.

Ранее «Терминал» писал, кабинет министров Украины на заседании в среду отменил свое же постановление о запуске конкурса на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) по шельфовому участку «Дельфин».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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