Ціна газу для потреб населення в лютому знизилася на 15%

У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,95 тис. грн за тис. куб. м (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Це на 15% менше, ніж у січні 2020 року та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року. Ціна 3,95 гривень за кубометр є найнижчою оптовою ціною Нафтогазу для населення з квітня 2016 року.

Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року та відображує ринкові тенденції зменшення вартості енергоресурсів, які останнім часом демонструють ключові європейські енергетичні біржі.

Нагадаємо, що за новою методикою вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), визначається згідно з фактичними результатами біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число поточного місяця, цінами на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF) за період з 1 по 22 число та іншими складовими, які наводяться в постанові Кабінету Міністрів України № 17. У січні Нафтогаз розкрив усі складові розрахунку ціни, а також зазначив посилання на публічні джерела для перевірки кожної з цих складових.

Очікується, що затверджений урядом підхід до розрахунку ціни на газ для захищених споживачів діятиме до 30 квітня 2020 року. Нафтогаз розраховуватиме ціну за цими принципами щомісячно до квітня 2020 року включно. Ціна може коливатися як у бік зменшення, так і збільшення, в залежності від ринкової ситуації, балансу попиту та пропозиції, погодних умов.

Україна взяла на себе зобов’язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

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