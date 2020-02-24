Ціна газу для потреб населення в лютому знизилася на 15%

Обновлено: Февраль 24, 2020. Тэги: , ,

Ціна газу для потреб населення в лютому знизилася на 15%

У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,95 тис. грн за тис. куб. м (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Це на 15% менше, ніж у січні 2020 року та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року. Ціна 3,95 гривень за кубометр є найнижчою оптовою ціною Нафтогазу для населення з квітня 2016 року.

Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року та відображує ринкові тенденції зменшення вартості енергоресурсів, які останнім часом демонструють ключові європейські енергетичні біржі.

Нагадаємо, що за новою методикою вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), визначається згідно з фактичними результатами біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число поточного місяця, цінами на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF) за період з 1 по 22 число та іншими складовими, які наводяться в постанові Кабінету Міністрів України № 17. У січні Нафтогаз розкрив усі складові розрахунку ціни, а також зазначив посилання на публічні джерела для перевірки кожної з цих складових.

Очікується, що затверджений урядом підхід до розрахунку ціни на газ для захищених споживачів діятиме до 30 квітня 2020 року. Нафтогаз розраховуватиме ціну за цими принципами щомісячно до квітня 2020 року включно. Ціна може коливатися як у бік зменшення, так і збільшення, в залежності від ринкової ситуації, балансу попиту та пропозиції, погодних умов.

Україна взяла на себе зобов’язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

Читайте в «Терміналі», заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах склала 74 млрд грн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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