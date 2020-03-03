ОГТСУ получил от России предоплату за транзит газа за март

Предоплата за транзит российского газа в марте уже находится на счетах Оператора ГТС Украины.

Об этом написал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Макогон отметил, что по оперативным данным транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд куб. м. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с Газпромом.

«Предоплата за февраль была получена в полном объеме еще в январе. Предоплата за март тоже уже находится на счетах Оператора ГТС Украины», — написал он.

«Терминал» писал, если российской стороне не удастся завершить строительство проектов вроде газопровода «Северный поток-2″, она может продлить соглашение на транзит газа через Украину в Европу еще на 10-20 лет. В противном случае, россияне будут пытаться обойти украинский транзитную систему.