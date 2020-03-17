НКРЭКУ снизила тарифы для производства тепла на ТЭЦ в 22 городах

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила тарифы на производство тепловой энергии для лицензиатов по производству тепловой энергии на ТЭЦ. Решение было принято на заседании 17 марта.

Передает РБК-Украина.

Как отмечается в документе, основанием для изменения тарифов стало удешевление газа. В частности, в феврале НАК «Нафтогаз Украины» продавал газ для ТЭЦ по цене 3948,00 грн/тыс. куб. м без НДС и без учета тарифов на транспортировку и распределение природного газа

Однако в тарифах на тепловую энергию, вступивших в силу с 1 января 2020 года, расходы на топливо рассчитаны с учетом цены на природный газ на уровне 5500,00 грн за 1000 куб. м.

«То есть усматривается снижение планируемых цен на природный газ по сравнению с ценами на природный газ, учтенными в расчетах действующих тарифов на производство тепловой энергии», — говорится в документе.

Решением регулятора тарифы на производство тепла для нужд населения сниженным в большинстве городов на 15-20%.

Таким образом, НКРЭКУ снизила тарифы на производство тепла для следующих компаний

КП СМР «БЕЛОЦЕРКОВТЕПЛОСЕТЬ»;

КП СМР «БРОВАРЫТЕПЛОВОДОЭНЕРГИЯ»;

ООО «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ»;

ЛКП «ЗАЛИЗНЫЧНЕТЕПЛОЭНЕРГО» г. Львов;

ДМП «ИВАНО-ФРАНКОВСКТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»;

КП «КОМЭНЕРГОСЕРВИС» ДМР;

ООО «КРАМАТОРСКТЕПЛОЭНЕРГО»;

ЛГКП «ЛЬВОВТЕПЛОЭНЕРГО»;

ОКП «НИКОЛАЕВОБЛТЕПЛОЭНЕРГО»;

Оао «НИКОЛАЕВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;

КОНЦЕРН «ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» г. Запорожье;

АО «ОБЛТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» м. Чернигов;

ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЭНЕРГО»;

ООО «РОВНЕТЕПЛОЭНЕРГО»;

ООО «СУМЫТЕПЛОЭНЕРГО»;

КП «ТЕПЛОЭНЕРГО» ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;

КП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА ОДЕССЫ»;

ООО ФИРМА «ТЕХНОВА»;

МКП «ХМЕЛЬНИЦКТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»;

КПТС «ЧЕРКАССЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» ЧЕРКАССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;

ЧАО «ЧЕРКАССКОЕ ХИМВОЛОКНО»;

ООО «ШОСТКИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ».

Ранее «Терминал» сообщал о том, что после получения полномочий по установлению тарифов для населения, местная власть подняла тарифы в среднем на 18,1%.