НКРЭКУ снизила тарифы для производства тепла на ТЭЦ в 22 городах

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила тарифы на производство тепловой энергии для лицензиатов по производству тепловой энергии на ТЭЦ. Решение было принято на заседании 17 марта.
Передает РБК-Украина.
Как отмечается в документе, основанием для изменения тарифов стало удешевление газа. В частности, в феврале НАК «Нафтогаз Украины» продавал газ для ТЭЦ по цене 3948,00 грн/тыс. куб. м без НДС и без учета тарифов на транспортировку и распределение природного газа
Однако в тарифах на тепловую энергию, вступивших в силу с 1 января 2020 года, расходы на топливо рассчитаны с учетом цены на природный газ на уровне 5500,00 грн за 1000 куб. м.
«То есть усматривается снижение планируемых цен на природный газ по сравнению с ценами на природный газ, учтенными в расчетах действующих тарифов на производство тепловой энергии», — говорится в документе.
Решением регулятора тарифы на производство тепла для нужд населения сниженным в большинстве городов на 15-20%.
Таким образом, НКРЭКУ снизила тарифы на производство тепла для следующих компаний
КП СМР «БЕЛОЦЕРКОВТЕПЛОСЕТЬ»;
КП СМР «БРОВАРЫТЕПЛОВОДОЭНЕРГИЯ»;
ООО «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ»;
ЛКП «ЗАЛИЗНЫЧНЕТЕПЛОЭНЕРГО» г. Львов;
ДМП «ИВАНО-ФРАНКОВСКТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»;
КП «КОМЭНЕРГОСЕРВИС» ДМР;
ООО «КРАМАТОРСКТЕПЛОЭНЕРГО»;
ЛГКП «ЛЬВОВТЕПЛОЭНЕРГО»;
ОКП «НИКОЛАЕВОБЛТЕПЛОЭНЕРГО»;
Оао «НИКОЛАЕВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;
КОНЦЕРН «ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» г. Запорожье;
АО «ОБЛТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» м. Чернигов;
ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЭНЕРГО»;
ООО «РОВНЕТЕПЛОЭНЕРГО»;
ООО «СУМЫТЕПЛОЭНЕРГО»;
КП «ТЕПЛОЭНЕРГО» ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;
КП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА ОДЕССЫ»;
ООО ФИРМА «ТЕХНОВА»;
МКП «ХМЕЛЬНИЦКТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»;
КПТС «ЧЕРКАССЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» ЧЕРКАССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;
ЧАО «ЧЕРКАССКОЕ ХИМВОЛОКНО»;
ООО «ШОСТКИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ».
Ранее «Терминал» сообщал о том, что после получения полномочий по установлению тарифов для населения, местная власть подняла тарифы в среднем на 18,1%.