S&P ухудшило прогнозы по рейтингам Equinor, Total, Eni и BP

Обновлено: Март 26, 2020. Тэги: , , , ,

S&P ухудшило прогнозы по рейтингам Equinor, Total, Eni и BP

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогнозы по рейтингам Equinor, Total, Eni и BP из-за ситуации в энергетической отрасли и на фоне коронавируса.

Об этом сообщило агентство в своем релизе, пишет Прайм.

Прогноз по долгосрочному рейтингу Equinor на уровне «AA-» был ухудшен до негативного со стабильного, рейтингу Total на отметке «A+» — до негативного с позитивного. Для рейтинга британской BP на уровне «A-» прогноз был ухудшен до стабильного с позитивного, для рейтинга Eni в «A-» — до негативного со стабильного.

Рейтинговые действия агентство объясняет ожиданием слабых показателей покрытия долга компаниями в 2020 году, а также разную степень неопределенности по темпам восстановления позднее.

Агентство отмечает резкое снижение нефтяных цен, в связи с чем аналитики S&P обновили прогноз по нефти. Теперь стоимость нефти марки Brent до конца текущего года ожидается на уровне 30 долларов за баррель, в 2021 году — 50 долларов за баррель, в 2022 году — 55 долларов за баррель. В 2019 году, по оценке агентства, нефть Brent стоила 60 долларов за баррель.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Читайте в «Терминале», фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 27,23 доллара за баррель.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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