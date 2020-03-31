Рубрика | Официоз, Украина

«Теплі кредити» — 2020: розпочато запуск програми

Обновлено: Март 31, 2020. Тэги: ,

«Теплі кредити» — 2020: розпочато запуск програми

Програма «теплих кредитів», на яку чекають тисячі сімей та ОСББ, щоб впровадити енергоефективні заходи, вже стартує у цьому році.

Повідомляє сайт Держенергоефективності.

Для цього Мінекоенерго затверджено відповідний паспорт бюджетної програми, а  розпочато процедуру укладання договорів із державними банками.

«Крок за кроком долаємо усі бюрократичні процедури, щоб врешті-решт українські родини одержали необхідну допомогу від держави на енергоефективні заходи», — прокоментував Олексій Рябчин, заступник міністра енергетики та захисту довкілля України.

Як і в попередні роки, у рамках програми українські родини зможуть отримати від держави фінансову допомогу у вигляді відшкодування:

  • 20% суми кредиту – на встановлення твердопаливних котлів (35% — для субсидіантів);
  • 35% — на енергоефективні заходи у приватних будинках;
  • від 40% до 70% — для ОСББ.

Також у цьому році учасники програми можуть одержати подвійну та навіть потрійну компенсацію: не лише з державного, а й з місцевого бюджетів. Для цього спільно із Агентством розроблено та вже працюють 128 місцевих програм здешевлення «теплих кредитів» . Загальна сума їхнього фінансування у ц.р. сягає майже 150 млн гривень.

Скориставшись такими програмами та впровадивши енергоефективні заходи, родини зможуть заощаджувати в середньому від 30% до 50% на комунальних послугах.

У цьому вже переконалися близько 750 тис. родин, які залучали «теплі кредити» у 2014-2019 роках. Загалом, за 5 років усі учасники інвестували в енергоефективність власного житла близько 8,3 млрд грн та отримали близько 3 млрд грн відшкодування від держави.

Раніше «Термінал» писав про те, що у рамках програми «теплих кредитів» ОСББ утеплюють будинки та зменшують комунальні платежі на 50%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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