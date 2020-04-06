Гарантований покупець звернувся до НКРЕКП щодо сприяння виконанню фінансових зобов’язань Укренерго перед підприємством

Державне підприємство «Гарантований покупець» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо вжиття заходів для врегулювання ситуації із погашенням заборгованості ПрАТ «НЕК «Укренерго» перед держпідприємством.

Повідомляє сайт ДП «Гарантований покупець».

Зазначимо, що станом на 6 квітня 2020 року несплачені фінансові зобов’язання НЕК «Укренерго» перед Гарантованим покупцем досягли 5,7 млрд грн. Накопичена заборгованість за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел унеможливлює повні та своєчасні розрахунки Гарантованого покупця з виробниками електричної енергії.

Гарантований покупець закликає НКРЕКП взяти участь в урегулюванні платіжно-розрахункових відносин між підприємством та НЕК «Укренерго» в межах його повноважень. Крім того, підприємство пропонує Регулятору здійснити перевірку діяльності ОСП у частині розрахунків за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Раніше «Термінал» повідомляв, що «Енергоатом» домагається у суді стягнення з ДП «ГарПок» 3 млрд грн.