ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Усі заяви від ОПЕК+ впливають на ситуацію винятково інформаційно

Обновлено: Апрель 15, 2020. Тэги: , , , , ,

ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Усі заяви від ОПЕК+ впливають на ситуацію винятково інформаційно

12 квітня країни ОПЕК+ підписали угоду про скорочення видобутку нафти.  У травні-червні планується скоротити видобування до 10 млн барелів на добу, до кінця 2020 року – до 8 млн барелів, до 30 квітня 2022 року – до 6 млн барелів на добу.

Чому скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК+ не матиме наслідків в коментарі директора Науково-технічного центру Психея — Геннадія Рябцева.

«Усі заяви, які роблять представники держав-членів ОПЕК+ та інші незалежні експортери щодо скорочення видобутку нафти впливають на ситуацію винятково інформаційно», – вважає директор НТЦ.

За оцінками фінансових аналітиків, щоб втримати котування нафти на рівні $30-35 за барель потрібно скоротити обсяги видобутку на 15-20 млн барелів на добу. Оголошене скорочення – 10 млн за барель лише на два місяці, тоді 8 млн та 6 млн – виглядає символічним, оскільки щодобово видобувається до 100 млн барелів.

Наслідки від цієї угоди залежатимуть від того, як розподіляться квоти між учасниками, але вони будуть доволі невеликі.

Подальша динаміка котувань визначатиметься цілями інвестиційних фондів, і складається враження, що зараз стоїть завдання витіснити з біржових, валютних та сировинних ринків невеликих гравців і заробити додаткові кошти на цих коливаннях.

У структурі нафтових котувань співвідношення між попитом та пропонуванням визначає лише третину ціни. Все інше припадає на приплив та відтік спекулятивного капіталу великих інвестиційних, трастових, пенсійних, венчурних фондів.

Тобто, незалежно від того, скільки саме нафти надходитиме на ринок, нафтові котування можуть змінюватися у достатньо широкому діапазоні, оскільки біржі зацікавлені у їхній більшій амплітуді коливання.

Читайте в «Терміналі»,  нафтова війна, основними учасниками якої стали Саудівська Аравія і Російська Федерація, привела до обвалу нафтових ф’ючерсів — таку думку висловив директор НТЦ «Психея» Сергій Сапегін.

Автор:

(Всего статей: 8303)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: