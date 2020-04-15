ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Усі заяви від ОПЕК+ впливають на ситуацію винятково інформаційно

12 квітня країни ОПЕК+ підписали угоду про скорочення видобутку нафти. У травні-червні планується скоротити видобування до 10 млн барелів на добу, до кінця 2020 року – до 8 млн барелів, до 30 квітня 2022 року – до 6 млн барелів на добу.

Чому скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК+ не матиме наслідків в коментарі директора Науково-технічного центру Психея — Геннадія Рябцева.

«Усі заяви, які роблять представники держав-членів ОПЕК+ та інші незалежні експортери щодо скорочення видобутку нафти впливають на ситуацію винятково інформаційно», – вважає директор НТЦ.

За оцінками фінансових аналітиків, щоб втримати котування нафти на рівні $30-35 за барель потрібно скоротити обсяги видобутку на 15-20 млн барелів на добу. Оголошене скорочення – 10 млн за барель лише на два місяці, тоді 8 млн та 6 млн – виглядає символічним, оскільки щодобово видобувається до 100 млн барелів.

Наслідки від цієї угоди залежатимуть від того, як розподіляться квоти між учасниками, але вони будуть доволі невеликі.

Подальша динаміка котувань визначатиметься цілями інвестиційних фондів, і складається враження, що зараз стоїть завдання витіснити з біржових, валютних та сировинних ринків невеликих гравців і заробити додаткові кошти на цих коливаннях.

У структурі нафтових котувань співвідношення між попитом та пропонуванням визначає лише третину ціни. Все інше припадає на приплив та відтік спекулятивного капіталу великих інвестиційних, трастових, пенсійних, венчурних фондів.

Тобто, незалежно від того, скільки саме нафти надходитиме на ринок, нафтові котування можуть змінюватися у достатньо широкому діапазоні, оскільки біржі зацікавлені у їхній більшій амплітуді коливання.

Читайте в «Терміналі», нафтова війна, основними учасниками якої стали Саудівська Аравія і Російська Федерація, привела до обвалу нафтових ф’ючерсів — таку думку висловив директор НТЦ «Психея» Сергій Сапегін.