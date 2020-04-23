НБУ дал прогноз мировых цен нефть и цен на бензин в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге. Передает РБК-Украина.

При этом он отметил, что в текущих условиях не исключено, что цена на нефть может быть и ниже.

«Но вы видели, что рынок достаточно волатилен, т.е. происходят войны вокруг нефти. И мы видим такую ситуацию со спросом, что негде хранить нефть», — сказал Сологуб.

По его словам, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине к концу года на 10-15%.

Как отметил Сологуб, цены на топливо в Украине за год уже снизились более чем на 10%, что было вызвано как падением цены на нефть, так и влиянием курса гривны к доллару.

При этом НБУ прогнозирует, что падение цен на бензин продолжится, и снижение будет довольно значительными.

Ранее «Терминал» писал, что цены на нефть стремительно растут после рекордного падения.