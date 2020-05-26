Рубрика | Компании, Украина

За тиждень на енергоефективні заходи видано 100 млн грн «теплих кредитів»

Обновлено: Май 26, 2020. Тэги: ,

За тиждень на енергоефективні заходи видано 100 млн грн «теплих кредитів»

Минулого тижня банки видали ще понад 100 млн грн «теплих кредитів» для населення та ОСББ.

Повідомляє Держенергоефективності.

А саме:

  • більше 72 млн грн – на утеплення приватних будинків;
  • близько 35 млн грн – для ОСББ;
  • 1,2 млн грн – на твердопаливні котли.

Як і в попередні роки, значний інтерес до програми проявляють ОСББ. Лише за тиждень «теплими кредитами» скористалося понад 110 ОСББ.

Загалом, із початку дії програми у квітні і по сьогодні її учасниками стали більше 480 ОСББ, отримавши 147 млн грн кредитів. Це у понад 2 рази більше, ніж за весь 2016 рік, коли ОСББ залучили 61 млн гривень.

Всього із моменту старту програми у 2020 р. більше 40 тис. сімей залучили понад 300 млн грн «теплих кредитів».

Раніше «Термінал» писав, що попит на «теплі кредити» зростає.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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