За тиждень на енергоефективні заходи видано 100 млн грн «теплих кредитів»

Минулого тижня банки видали ще понад 100 млн грн «теплих кредитів» для населення та ОСББ.

Повідомляє Держенергоефективності.

А саме:

більше 72 млн грн – на утеплення приватних будинків;

близько 35 млн грн – для ОСББ;

1,2 млн грн – на твердопаливні котли.

Як і в попередні роки, значний інтерес до програми проявляють ОСББ. Лише за тиждень «теплими кредитами» скористалося понад 110 ОСББ.

Загалом, із початку дії програми у квітні і по сьогодні її учасниками стали більше 480 ОСББ, отримавши 147 млн грн кредитів. Це у понад 2 рази більше, ніж за весь 2016 рік, коли ОСББ залучили 61 млн гривень.

Всього із моменту старту програми у 2020 р. більше 40 тис. сімей залучили понад 300 млн грн «теплих кредитів».

Раніше «Термінал» писав, що попит на «теплі кредити» зростає.