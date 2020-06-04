Рішення НКРЕКП може призвести до банкрутства операторів ГРМ, — заява АГРУ

Асоціація газового ринку України закликає НКРЕКП утриматися від прийняття необґрунтованих рішень, що загрожують банкрутством системних операторів.

Наголошується в заяві, що розміщена на сайті Асоціації газового ринку України.

Згідно тексту заяви:

«НКРЕКП пропонує зменшити в тарифах операторів ГРМ витрати на закупівлю газу для покриття виробничо-технологічних витрат на суму 2,25 млрд. грн. Наголошуємо на тому, що це нанесе прямі збитки операторам ГРМ та унеможливить проведення ними розрахунків з Оператором ГТС. Так, за даними операторів ГРМ, у випадку прийняття проектів рішень системні оператори понесуть збитки у розмірі не менше 3,3 млрд гривень.

Другою пропозицію Регулятора є вилучення майже третини витрат на фонд оплати праці. Тобто, обіцяне НКРЕКП колективам газових господарств, у грудні минулого року, доведення їх зарплати до рівня середніх по промисловості, буде фактично порушене.

Третьою пропозицією є вилучення більш як третини компенсацій збитків минулих періодів. Нагадаємо, що відповідно до чинних постанов НКРЕКП, з 1.07.2020 року Регулятор передбачив близько 1 млрд грн. компенсації збитків, із 3,8 млрд гривень за рішеннями судів, що набрали законної сили. Проектами рішень пропонується зменшити ці компенсації до рівня 0,62 млрд. гривень.»

Асоціація газового ринку закликає НКРЕКП зберегти чинні постанови, якими встановлені збалансовані тарифи.

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