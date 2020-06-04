Рубрика | газ, Украина

Рішення НКРЕКП може призвести до банкрутства операторів ГРМ, — заява АГРУ

Обновлено: Июнь 04, 2020. Тэги: , ,

Рішення НКРЕКП може призвести до банкрутства операторів ГРМ, — заява АГРУ

Асоціація газового ринку України закликає НКРЕКП утриматися від прийняття необґрунтованих рішень, що загрожують банкрутством системних операторів.

Наголошується в заяві, що розміщена на сайті Асоціації газового ринку України.

Згідно тексту заяви:

«НКРЕКП пропонує зменшити в тарифах операторів ГРМ витрати на закупівлю газу для покриття виробничо-технологічних витрат на суму 2,25 млрд. грн. Наголошуємо на тому, що це нанесе прямі збитки операторам ГРМ та унеможливить проведення ними розрахунків з Оператором ГТС. Так, за даними операторів ГРМ, у випадку прийняття проектів рішень системні оператори понесуть збитки у розмірі не менше 3,3 млрд гривень.

Другою пропозицію Регулятора є вилучення майже третини витрат на фонд оплати праці. Тобто, обіцяне НКРЕКП колективам газових господарств, у грудні минулого року, доведення їх зарплати до рівня середніх по промисловості, буде фактично порушене.

Третьою пропозицією є вилучення більш як третини компенсацій збитків минулих періодів. Нагадаємо, що відповідно до чинних постанов НКРЕКП, з 1.07.2020 року Регулятор передбачив близько 1 млрд грн. компенсації збитків, із 3,8 млрд гривень за рішеннями судів, що набрали законної сили. Проектами рішень пропонується зменшити ці компенсації до рівня 0,62 млрд. гривень.»

Асоціація газового ринку закликає НКРЕКП зберегти чинні постанови, якими встановлені збалансовані тарифи.

Читайте також в «Терміналі»: НКРЕКП пересмотрит тарифы «Укртрансгаза» на хранение, закачку и отбор газа из ПХГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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