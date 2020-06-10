Украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом нет жестких требований по конкретным вещам, в частности, повышению коммунальных тарифов в Украине.



Об этом рассказал в эфире канала «Украина 24″.

«Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине — антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов — это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины», — сказал глава правительства.

В то же время Шмыгаль отметил, что в Украине цены на электричество, газ и отопление рыночные.

«В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление», — подчеркнул он.

«Терминал» писал, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение, которое позволит во время отопительного сезона 2020/2021 года снизить тарифы на отопление наполовину.