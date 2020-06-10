Украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги

Обновлено: Июнь 10, 2020. Тэги: , ,

Украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что  в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом нет жестких требований по конкретным вещам, в частности, повышению коммунальных тарифов в Украине.

Об этом рассказал в эфире канала «Украина 24″.

«Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине — антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов — это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины», — сказал глава правительства.
В то же время Шмыгаль отметил, что в Украине цены на электричество, газ и отопление рыночные.
«В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление», — подчеркнул он.

«Терминал» писал, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение, которое позволит во время отопительного сезона 2020/2021 года снизить тарифы на отопление наполовину.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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