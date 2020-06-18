Парламент ухвалив закон про погашення боргів ДП «Енергоринок»

Обновлено: Июнь 18, 2020. Тэги: ,

Парламент ухвалив закон про погашення боргів ДП «Енергоринок»

Закон дозволить врегулювати питання заборгованості перед постачальниками електроенергії з боку ДП «Енергоринок», що виникла до введення в дію нового ринку електроенергії. 

Про це пише сайт «Енергоатому».

17 червня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» (№ 2386 ). Закон дозволить врегулювати питання заборгованості перед постачальниками електроенергії з боку ДП «Енергоринок», що виникла до введення в дію нового ринку електроенергії. Станом на момент припинення діяльності ДП «Енергоринок» (31 серпня 2019 року) дебіторська заборгованість держпідприємства перед НАЕК «Енергоатом» становила майже 12 млрд грн.

Погашення заборгованості перед Компанією за відпущену електроенергію стане потужним чинником для відновлення фінансової стабільності НАЕК «Енергоатом», дасть змогу реалізувати ремонтні кампанії та заплановані інвестиційні програми.

Багатотисячний колектив атомників України та їх родини вітають рішення Верховної ради України та Уряду, спрямовані на вирішення складної ситуації в енергетичній галузі, і висловлюють подяку усім 243-м парламентарям, які віддали свої голоси за дуже важливий для галузі закон, Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, його очільнику Андрію Герусу та голові профільного підкомітету Остапу Шипайлу за підтримку атомної галузі в ці складні для української енергетики часи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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