Парламент ухвалив закон про погашення боргів ДП «Енергоринок»

Закон дозволить врегулювати питання заборгованості перед постачальниками електроенергії з боку ДП «Енергоринок», що виникла до введення в дію нового ринку електроенергії.

Про це пише сайт «Енергоатому».

17 червня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» (№ 2386 ). Закон дозволить врегулювати питання заборгованості перед постачальниками електроенергії з боку ДП «Енергоринок», що виникла до введення в дію нового ринку електроенергії. Станом на момент припинення діяльності ДП «Енергоринок» (31 серпня 2019 року) дебіторська заборгованість держпідприємства перед НАЕК «Енергоатом» становила майже 12 млрд грн.

Погашення заборгованості перед Компанією за відпущену електроенергію стане потужним чинником для відновлення фінансової стабільності НАЕК «Енергоатом», дасть змогу реалізувати ремонтні кампанії та заплановані інвестиційні програми.

Багатотисячний колектив атомників України та їх родини вітають рішення Верховної ради України та Уряду, спрямовані на вирішення складної ситуації в енергетичній галузі, і висловлюють подяку усім 243-м парламентарям, які віддали свої голоси за дуже важливий для галузі закон, Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, його очільнику Андрію Герусу та голові профільного підкомітету Остапу Шипайлу за підтримку атомної галузі в ці складні для української енергетики часи.