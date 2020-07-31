Нафтогаз оприлюднив умови продажу газу для поставок населенню

Обновлено: Июль 31, 2020. Тэги: ,

Нафтогаз оприлюднив умови продажу газу для поставок населенню

Дивізіон «Нафтогаз Комерція» (через ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг») буде реалізовувати природний газ для постачальників домогосподарств. Компанія пропонує укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни, яка буде відома до початку місяця постачання.

Повідомляє Нафтогаз.

Ціна за річними контрактами буде визначатися, виходячи з котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.

Як повідомив директор Дивізіону «Нафтогаз Комерція» Віллем Коппульс, найближчим часом Нафтогаз також представить нову лінійку продуктів для всіх учасників українського газового ринку. В рамках цих пропозицій компанії зможуть формувати ресурс на різні періоди та на різних умовах.

Окрім запуску нових продуктів, які розробляються з урахуванням особливостей роботи різних сегментів внутрішнього ринку, Нафтогаз продовжить працювати з боргами, що накопичилися впродовж дії режиму ПСО і сягають близько 24 млрд гривень.

Термін дії ПСО завершується 1 серпня 2020 року, після чого споживачі отримають можливість обирати зручний пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період).

Раніше «Термінал» писав, що державні ТЕЦ можуть передати в управління Нафтогазу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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