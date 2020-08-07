Центренерго подало позов до Енергоринку

Позов на суму 1 698 606 865,56 грн. перебуває на розгляді Господарського суду міста Києва — це позов ПАТ «Центренерго» до ДП «Енергоринок» про стягнення заборгованості за поставлену електроенергію.
Повідомляє Центренерго.
З цієї суми 1 468 302 481,54 грн — сума основного боргу; 53 356 917,09 грн — пеня; 121 776 163,01 грн — інфляційні втрати; 55 171 303,92 грн — 3% річних.
«Ці недоотримані нами кошти створюють величезне фінансове навантаження для державної енергогенеруючої компанії, у тому числі змушують ПАТ «Центренерго» шукати можливості кредитування для розрахунків за вугілля державних шахт», — наголошується у заяві.
Раніше «Термінал» писав, що Центренерго перевиконує графік розрахунків з шахтарями.