Центренерго не отримало кредитну лінію для розрахунків з шахтарями

Обновлено: Август 17, 2020. Тэги: , , ,

Центренерго не отримало кредитну лінію для розрахунків з шахтарями

Попри численні звернення Центренерго до НКРЕКП з пропозиціями удосконалення правил ринку, а також складні переговори за участю Міненерго з провідними державними банками щодо відкриття цільової кредитної лінії для розрахунків за українське вугілля, результат виявися негативним.

Повідомляє Центренерго.

Відтак, дирекція ПАТ «Центренерго» ухвалила рішення про продаж із аукціону електроенергії на період до кінця року.

Водночас, ПАТ «Центренерго» вважає вказане рішення заходом, що лише тимчасово поліпшить ситуацію. Тому з метою скорочення збитків, максимального наближення собівартості мегавата електроенергії до його ринкової вартості, державна енергогенеруюча компанія підготувала звернення до прем’єр-міністра України та до Міненерго про перегляд відпускної ціни вугілля до ринкового рівня. Адже без такого кроку збитковість генерації електроенергії на державному підприємстві неминуче призведе до ланцюжкової реакції щодо державних шахт. Допустити таке неможливо, тому у ПАТ «Центренерго» очікують на єдине можливе зважене державне рішення.

Раніше «Термінал» писав, що ПАТ «Центренерго» у липні перерахувало вугледобувним підприємствам 143 млн гривень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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