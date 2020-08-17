Центренерго не отримало кредитну лінію для розрахунків з шахтарями

Попри численні звернення Центренерго до НКРЕКП з пропозиціями удосконалення правил ринку, а також складні переговори за участю Міненерго з провідними державними банками щодо відкриття цільової кредитної лінії для розрахунків за українське вугілля, результат виявися негативним.

Повідомляє Центренерго.

Відтак, дирекція ПАТ «Центренерго» ухвалила рішення про продаж із аукціону електроенергії на період до кінця року.

Водночас, ПАТ «Центренерго» вважає вказане рішення заходом, що лише тимчасово поліпшить ситуацію. Тому з метою скорочення збитків, максимального наближення собівартості мегавата електроенергії до його ринкової вартості, державна енергогенеруюча компанія підготувала звернення до прем’єр-міністра України та до Міненерго про перегляд відпускної ціни вугілля до ринкового рівня. Адже без такого кроку збитковість генерації електроенергії на державному підприємстві неминуче призведе до ланцюжкової реакції щодо державних шахт. Допустити таке неможливо, тому у ПАТ «Центренерго» очікують на єдине можливе зважене державне рішення.

Раніше «Термінал» писав, що ПАТ «Центренерго» у липні перерахувало вугледобувним підприємствам 143 млн гривень.