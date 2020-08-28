Несмотря на возможное отравление Навального, канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за завершение газопровода Nord Stream 2. Об этом она сказала на традиционной летней пресс-конференции, прошедшей 28 августа в Берлине.

Передает Handelsblatt.

«Связывать этот экономически выгодный проект сейчас с вопросом Навального я не считаю целесообразным», — сказала Меркель. Она хотела бы, чтобы трубопровод был закончен. Меркель также раскритиковала санкции США, направленные против завершения строительства.

Ранее «Терминал» писал, что позиция Германии по «Северному потоку 2″ не изменится из-за угрозы новых санкций США.