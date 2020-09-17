Росатом рассчитывает, что блок №1 БелАЭС будет подключен к сети «на грани» октября-ноября

Росатом рассчитывает, что первый блок Белорусской АЭС будет подключен к национальной энергосети в конце октября – начале ноября, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Сообщает Прайм.

«Слаженно развивается белорусский проект (АЭС)… Надеемся, что на грани октября и ноября подключим первый блок Белорусской станции к сети», — сказал Лихачев.

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что церемония начала работы Белорусской АЭС запланирована на 7 ноября.

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